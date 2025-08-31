۱۱۱ پروژه عمرانی در هفته دولت کلید خورد
فرماندار همدان گفت: همزمان با هفته دولت، بیش از ۱۱۱ پروژه در بخشهای مختلف این شهرستان افتتاح یا کلنگزنی شد.
به گزارش ایلنا از همدان، مجید درویشی صبح یکشنبه در آیین افتتاح پروژههای عمرانی بخش شرا که در دفتر امام جمعه قهاوند برگزار شد، با گرامیداشت یاد شهیدان رجایی، باهنر و رئیسی، اظهار کرد: در هفته دولت امسال ۵ پروژه در بخش شرا به بهرهبرداری رسید و در مجموع، ۱۱۱ پروژه عمرانی در شهرستان همدان افتتاح یا کلنگزنی شد.
وی با اشاره به کلنگزنی شهرک صنعتی «امید» به مساحت ۲۲۰ هکتار افزود: این مجموعه صنعتی گامی مهم برای توسعه منطقه و ایجاد اشتغال پایدار خواهد بود.
فرماندار همدان با بیان اینکه دشمنی استکبار جهانی با ملت ایران ریشهدار است، تصریح کرد: حتی اگر ایران یک کشور اسلامی هم نبود، باز هم دشمنان به دنبال ضربهزدن به این سرزمین بودند و تصور بیطرفی در روابط با آنان، خطای بزرگی است.
درویشی راهکار مقابله با تهدیدها را مقاومت و ایستادگی دانست و گفت: در عرصههای مختلف از میدان تا دیپلماسی، گامهای مهمی برداشتهایم و این مسیر را با قدرت ادامه خواهیم داد.
در این مراسم، پروژههایی شامل زمین چمن مصنوعی شهر قهاوند، کارگاه آموزش قالیبافی، ۱۰ واحد مسکن مددجویی کمیته امداد در هفت روستای بخش شرا، ۱۰۷ واحد نوسازی و بهسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن و سالن ورزشی روستای بوبوک با حضور نمایندگان مجلس، مسئولان اجرایی و امام جمعه قهاوند به بهرهبرداری رسید.