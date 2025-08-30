افتتاح 60 هزار میلیارد ریال طرح در هفته دولت

به گزارش ایلنا از همدان، حمید ملانوری شمسی استاندار همدان در نشست خبری به مناسبت گرامیداشت هفته دولت گفت: در حوزه انرژی، ناترازی برق به علت سو مدیریت در یکساله دولت چهاردهم و دولت قبل نیست بلکه به علت خشکسالی، عدم رعایت الگوی مصرف است ولی برخی این مشکلات را به این دولت پیوند می زنند.

وی افزود: راه حل این مشکل احداث نیروگاه های خورشیدی توسط دولت و بخش خصوصی و احداث نیروگاه خورشیدی کوچک مقیاس و نصب پنل خورشیدی بر بام خانه های افراد است که در این راستا ۲ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی مجوز داریم و ماهانه برق وارد شبکه می شود.

ملانوری‌شمسی ادامه داد : بنده نقش پر رنگ و اساسی اطلاع رسانی دقیق و انعکاس این اقدامات اعتقاد قلبی دادم چرا که موجب می شود ما از نیازها و مطالبات مردم آگاه شده و مردم هم می دانند خدمتگزاران نظام چه کارهایی انجام می دهند.

استاندار همدان اظهار کرد: این ارتباط سازنده موجب امیدواری مردم و افرایش اعتماد آنها به نظام حکمرانی شده و نقش موثری در توسعه استان دارد.

وی بیان کرد: برای پیاده سازی گفتمان دولت مبنی بر وفاق ملی، ایجاد انسجام ملی و تعامل هر چه بیشتر بین نهادها و سازمان ها و مردم تلاش زیادی کرده و امروز می توانم بگویم که بهترین نوع تعامل و وفاق بین صحنه های اجرایی و دولتی وجود دارد.

ملانوری‌شمسی افزود: در این راستا “شورای راهبری” در همدان راه اندازی که در آن مسایل اساسی و مهم استان مطرح، بحث و به جمع بندی می رسیم تا مردم اثرات این تصمیم ها را ببینند.

وی اظهار کرد: تقویت و چابک سازی مدیریت استان در غالب تغییرات مدیریتی دومین اولویت بود بنابراین بر مبنای شاخص هایی همچون تخصص، کاربلدی، انگیزه برای اجرای سیاست های دولت دنبال تغییرات و انتصاب مدیران توانمند رفتیم.

استاندار همدان بیان کرد: “برنامه محوری” هم به عنوان یکی از اولویت راهبردی در دستور کار قرار گرفت که در این باره ابتدا به سمت کسب اطلاعات آماری دقیق در استان رفتیم.

وی ادامه داد: در این راستا نقشه جامع تحول و پیشرفت به عنوان پایلوت در همدان تدوین شد تا در صورت موفق بودن به دیگر نقاط استان تسری یابد.

استاندار همدان گفت: این نقشه چراغ راه استان است و با مراجعه به این سند اساسی و مهم برنامه مدیریتی می تواند حرکت جهشی ایجاد کرده و منابع و زمان را مدیریت کرد.

ملانوری‌شمسی افزود: ستاد توسعه و پیشرفت هم در کنار سند جامع تحول و پیشرفت راه اندازی و شیوه نامه اجرایی آن تدوین شد و در سفرهای شهرستانی برنامه ها با تکیه بر اولویت های محلی و مفاد شعار سال کار را پیش می بریم.

استاندار همدان اضافه کرد: شکل گیری این ستاد موجب سرعت بخشیدن به سرمایه گذاری در استان شده است و تلاش برای جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی در بخش داخلی و خارجی دنبال شد.

جذب ۳۵۸ میلیون دلار سرمایه گذار خارجی

وی بیان کرد: ۳۵۸ میلیون دلار سرمایه گذار خارجی تاکنون در استان همدان جذب شده که ۴۷ درصد معادل ۱۶۸ میلیون دلار در این یکساله صورت گرفته است.

ملانوری‌شمسی افزود: تاکید بر سرمایه گذاری در بخش آی تی. فعالیت های دانش بنیان و هوش مصنوعی بوده و سعی در فراهم کردن زیر ساخت ها در مراکز دانشگاهی بودیم.

استاندار همدان اضافه کرد: منابع آب، محیط زیست و گردشگری اساس کار ما بوده و در سرمایه گذاری به عنوان مبنا، امکان سنجی و مزیت های استان مد نظر قرار گرفت از جمله محورهای معدنی با وجود ۳۲ کانی معدنی، محصولات کشاورزی، گیاهان دارویی و یک هزار و ۹۰۰ جاذبه های گردشگری مورد توجه است.

وی ادامه داد: مورد دوم اهلیت سنجی و صلاحیت سرمایه گذار به عنوان اولویت دوم مورد تاکید بود بنابراین توان و منابع را در اختیار سرمایه گذاران بدون صلاحیت قرار نمی دهیم.

استاندار همدان گفت: ۵۰ مجوز بی نام با توجه به ظرفیت های استان صادر و آماده ارائه به سرمایه گذاران دارای اهلیت است و در قالب ستاد توسعه و پیشرفت به صدور مجوز شتاب داده برای نمونه مجوز ایجاد واحدهای فرآوری کشاورزی در کمتر از ۶ ساعت صادر شد.

ملانوری‌شمسی گفت: توجه به طرح های شهری، روستایی، تفکیک، الحاق ها و تغییر کاربری مورد توجه قرار گرفت چرا که اینها موجب افزایش رضایتمندی می شود.

استاندار همدان افزود: در این راستا ۸۰۰ پرونده در کمیسیون ماده پنج و یک هزار پرونده مربوط به مغایرت ها در روستاها راکد مانده بود که در طی یکسال گذشته همه این پرونده ها تعیین تکلیف شد و این پرونده ها به صفر رسید.

وی بیان کرد: طرح جامع شهر همدان هم ۲۰ سال بلاتکلیف بود که باید با تصویب آن توسعه همدان مدیریت و از رشد بی ضابطه جلوگیری می شد که در این باره حوزه های فنی با نگاه علمی به سمت تصویب این طرح بردیم که در نهایت مصوب و به شهرداری ابلاغ شد.

ملانوری‌شمسی با بیان اینکه توجه جدی به منابع تامین آب استان داریم اضافه کرد: با وجود کاهش ۳۴ درصد بارندگی نسبت به سال گذشته و ۲۲ درصدی نسبت به بلند مدت، برای مدیریت این منابع تک تک تخصیص ها رصد و کنترل شد.

استاندار همدان یادآوری کرد: در قالب جهاد آبرسانی اول به ۱۶۱ روستا آبرسانی شد و در مرحله دوم طرح، آبرسانی به ۳۳۰ روستا در دستور کار قرار گرفت و با اجرای آن تنش آبی استان به طور کامل رفع می شود.

وی افزود: در حوزه مسکن، پروژه ۵۸۰ واحدی شهر همدان از تیرماه سال گذشته تعطیل بود که با پیگیری ها یک هزار میلیارد ریال از طرف ستاد فرمان امام به این طرح تخصیص یافت که علاوه بر این به هر متقاضی این واحدها ۲ میلیارد ریال تخصیص یافت.

ملانوری‌شمسی اضافه کرد: پروژه ۶۹۰ واحدی نیز به زودی تکمیل می شود، شهرک پرواز هم شتاب خوبی گرفته و چنانچه متقاضیان آورده خود را به موقع بیاورند تا پایان سال واحد خود را می توانند انتخاب کنند.

وی بیان کرد: ۱۴ هزارو ۲۳۰ نفر در بحث جوانی جمعیت برای مسکن ثبت نام کردند که تا دو هفته آینده تعیین تکلیف شده که این افراد واجد دریافت زمین یا اختصاص زمین هستند.

استاندار همدان اظهار کرد : بازسازی مدارس کانکسی، سنگی و ناایمن در دستور کار قرار گرفت که ۱۰۸ پروژه کانکسی و ناایمن شناسایی و این طرح ها مردم محور و خیری دنبال شد که ۴۵ مدرسه تا مهر ماه امسال و مابقی تا مهر سال آینده به نتیجه می رسد.

وی افزود: ۵۷ نقطه حادثه خیز در جاده های برون شهری بود که ۵۰ نقطه رفع و زیر بار ترافیک رفت و این نقاط نیاز به جدا سازی، نصب علایم، ایجاد تقاطع و دوربرگردان، نصب روشنایی داشتند.

استاندار همدان یادآوری کرد: فرودگاه همدان سه سال تعطیل بود که با پیگیری ها ابتدا پرواز همدان – مشهد سپس پرواز عتبات عالیات و حج راه اندازی شد که در زمان جنگ متوقف شد اما همچنان دوباره دنبال فعال کردن پروازها هستیم.

ملانوری‌شمسی افزود: در حوزه بهداشت و درمان، دستگاه پت اسکن پایان سال گذشته خریداری و به زودی نصب و راه اندازی می شود همچنین ۱۰ هکتار زمین برای ساخت بیمارستان یک هزار تختخوابی پیش بینی شده که ماده ۲۳ آن دریافت شده است.

استاندار همدان اضافه کرد: در حوزه گردشگری سلامت ۱۰ مرکز ای.پی.دی در استان همدان فعال است که امکان ارایه خدمات به بیماران خارجی را دارد و در این راستا کنفرانس بین المللی سلامت در تراز بین المللی به میزبانی همدان برگزار شد.

وی اظهارکرد: مجوز مرکز بازیافت هواپیما دریافت شده و این محل اولین مرکز در خاورمیانه است که در بخش اشتغال و سرمایه گذاری استان بسیار اثر گذار است.

وی گفت: همزمان با هفته دولت سالجاری ۹۴۲ طرح با ۶۰ هزار میلیارد ریال افتتاح و کلنگ زنی شد که تنها در بخش ورزشی ۱۵ طرح بهره برداری شد.

استاندار همدان خاطر نشان کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه هشت هزار نقطه پایش و کنترل شد که کشفیات خوبی که در این دوره داشتیم توانستیم جنگ را مدیریت کنیم.

وی با بیان اینکه همدان پایین ترین نرخ تورم را در کشور با کسب رتبه ۲۷ دارد گفت: سال گذشته ۹۸ درصد درآمد مالیاتی استان تحقق یافت همچنین ۷۵ درصد واحدهای کوچک و خرد از پرداخت مالیات معاف شدند.

وی گفت : بازار مرکزی عرضه مواد پروتیینی و گوشت با قیمت نازل و کیفیت خوب تا مهر ماه در شهر همدان راه اندازی می شود.

وی درباره خرید گندم نیز اظهار کرد: ۳۷۵ هزار تن خرید به ارزش ۷.۷ همت تا کنون خریداری و ۹۵ درصد معادل ۷.۳ همت پول گندم پرداخت شده این در حالیست که هنوز خرید گندم به پایان نرسیده است.

