افتتاح مجتمع خدماتی رفاهی حافظ در کنارگذر اسدآباد

به گزارش ایلنا از همدان ، با حضور ملانوری استاندار همدان و رنجبرزاده نماینده مردم شهرستان های اسدآباد ، مجتمع خدماتی رفاهی بین‌راهی حافظ در کیلومتر ۷ کنارگذر شهر اسدآباد به بهره‌برداری رسید.

،مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان، در حاشیه این مراسم گفت: «استان همدان دارای ۴۴ مجتمع خدمات رفاهی فعال، ۱۴ مجتمع در دست ساخت و ۷۸ مجتمع در دست استعلام است که از نظر تعداد مجتمع، رتبه هفتم کشور را به خود اختصاص داده است. مجتمع‌های خدمات رفاهی نقش مهمی در کاهش تصادفات جاده‌ای و ارائه خدمات متمرکز به مسافران دارند و طی سال‌های اخیر با تسهیل روند صدور مجوز و حذف ضوابط دست‌وپاگیر، شرایط برای سرمایه‌گذاران فراهم شده است.»

حمید پرورشی‌خرم افزود: «این مجتمع در حاشیه محور اصلی کربلا و مسیر تهران – همدان – کرمانشاه واقع شده و به دلیل نبود مراکز خدماتی مشابه در کنارگذر اسدآباد، نقش کلیدی در ارائه خدمات متمرکز به رانندگان وسایل نقلیه سنگین و سواری دارد. هدف اصلی ما از صدور مجوز این مجتمع، ارتقای ایمنی، کاهش تصادفات و بهبود کیفیت سفرها، به‌ویژه در ایام خاص همچون اربعین حسینی است. همچنین با احداث این مجموعه، از صدور مجوزهای پراکنده برای واحدهای کوچک خدماتی نظیر کارواش و تعویض روغنی جلوگیری می‌شود.»

پرورشی‌خرم درخصوص امکانات پروژه توضیح داد: «مجتمع حافظ با عناصری همچون جایگاه سوخت، پارکینگ، تعمیرگاه، کارواش، تعویض روغنی، سرویس بهداشتی، نمازخانه، رستوران و فروشگاه، در زمینی به مساحت ۱۲ هزار و ۳۲۵ متر مربع و زیربنای ۱۱۰۰ متر مربع ایجاد شده است.»

وی سرمایه‌گذاری انجام‌شده را قابل توجه دانست و گفت: «برای اجرای این پروژه ۳۶ میلیارد تومان هزینه شده که ۳۰ میلیارد تومان از محل آورده شخصی مالک، ۴ میلیارد تومان از محل تسهیلات صندوق کارآفرینی امید و ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان نیز جهت عملیات عمرانی از سوی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان در قالب نصب تابلوهای پیش‌آگاهی و احداث رمپ‌های ورودی و خروجی تأمین شده است.»

مدیرکل راهداری استان اضافه کرد: «بر همین اساس، طی دو سال گذشته حدود ۵۰ موافقت اصولی برای احداث مجتمع خدمات رفاهی در استان صادر شده که با بهره‌برداری از آن‌ها، علاوه بر ارتقای سطح خدمات‌رسانی به مسافران، زمینه اشتغال‌زایی برای حدود ۸۰۰ نفر فراهم خواهد شد. با توجه به صدور مجوزهای کافی در حاشیه راه‌های اصلی، سیاست فعلی سازمان راهداری تمرکز بر احداث مجتمع‌های خدمات رفاهی در محورهای فرعی و روستایی است.»

در این مراسم، رنجبرزاده نماینده مردم شهرستان اسدآباد در مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشت و گفت: «خدمات جمهوری اسلامی به مردم هرگز کم نشده و نظام مقدس جمهوری اسلامی با وجود مشکلات، همواره در حال خدمتگزاری به مردم است.» او ضمن تقدیر از مهندس پرورشی به‌دلیل پیگیری و سرکشی مستمر از پروژه‌ها، به استاندار همدان بابت انتخاب این مدیر فعال تبریک گفت.

