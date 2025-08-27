به گزارش ایلنا از همدان، سلیمان نظری‌دوست در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با هفته دولت، ۱۴۲ پروژه در حوزه‌های عمرانی، خدماتی، کشاورزی، صنعتی و زیرساختی شهرستان اسدآباد به بهره‌برداری می‌رسد که مجموع اعتبارات آن بیش از ۹۸۱ میلیارد تومان است.

وی با اشاره به پروژه‌های شاخص هفته دولت افزود: پروژه ۱۵ ساله کنارگذر اسدآباد با اعتباری بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان زیر بار ترافیک رفته و به‌زودی با حضور رئیس‌جمهور یا معاون وزیر راه به صورت رسمی افتتاح خواهد شد. همچنین اداره برق، بنیاد مسکن، جهاد کشاورزی، شهرداری‌ها، کمیته امداد، راهداری، دهیاری‌ها و آب و فاضلاب از دستگاه‌های بهره‌بردار این طرح‌ها هستند.

فرماندار اسدآباد در ادامه از الحاق ۱۳۰ هکتار زمین جدید به شهرک صنعتی این شهرستان خبر داد و تصریح کرد: با این اقدام مساحت شهرک صنعتی از ۹۰ به ۲۲۰ هکتار افزایش یافت و ظرفیت برق آن نیز از ۵.۵ به ۹۰ مگاوات ارتقا پیدا کرد.

وی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را از سیاست‌های مهم دولت عنوان کرد و گفت: تاکنون ۹۰ کشاورز اسدآبادی در سامانه مهرسام برای احداث پنل خورشیدی کنار چاه‌های کشاورزی خود ثبت‌نام کرده‌اند. اداراتی مانند کمیته امداد و اداره گاز نیز در این زمینه پیشگام بوده‌اند.

نظری‌دوست از سرمایه‌گذاری خارجی در اسدآباد نیز خبر داد و افزود: دو پروژه بزرگ شامل احداث کارخانه تولید آبمیوه و تکمیل زنجیره فولاد و ریخته‌گری در حال اجراست و قطعات موردنیاز آنها وارد کشور و آماده انتقال به شهرستان شده است.

وی با اشاره به رفع مشکل آب روستای چنار سفلی گفت: با اجرای خط انتقال از مجتمع‌های یوسف‌آباد، النجه و حسام‌آباد به مخزن این روستا طی دو هفته آینده، مشکل آب آشامیدنی اهالی مرتفع خواهد شد.

فرماندار اسدآباد تشکیل ستاد توسعه و پیشرفت شهرستان، فعال‌سازی پروژه‌های نیمه‌تمام از جمله مدرسه ۱۲ کلاسه شهرک سیداحمد، کانون فرهنگی شهید سلیمانی و استخرهای بانوان و دانش‌آموزی را از دیگر اقدامات عنوان کرد که بخشی از آنها در دهه فجر به بهره‌برداری می‌رسند.

وی با اشاره به ضرورت مدیریت منابع آبی شهرستان تأکید کرد: رعایت الگوی کشت و پرهیز از کشت دوم در ۲۵ هزار هکتار اراضی آبی اسدآباد ضروری است و توسعه کشت گلخانه‌ای و روش‌های نوین آبیاری باید جایگزین شود.

