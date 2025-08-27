خبرگزاری کار ایران
تکمیل پروژه های نیمه تمام اولویت اصلی مدیریت استان است

تکمیل پروژه های نیمه تمام اولویت اصلی مدیریت استان است
استاندار همدان گفت: رویکرد ما این بوده که به جای آغاز طرح‌های جدید، پروژه‌های نیمه‌تمامی که سرمایه کشور صرف آن‌ها شده را تکمیل کنیم، چرا که نیمه‌کاره ماندن آن‌ها موجب هدررفت سرمایه، زمان و فرصت‌های مردم می‌شود.

به گزارش ایلنا از همدان، حمید ملانوری شمسی در مراسم افتتاحیه سالن ورزشی چندمنظوره جانباز شهید محمد رضا زنجانی در شهر مهاجران گفت: افتتاح این سالن ورزشی را می‌توان گامی ارزشمند در مسیر توسعه ورزش و نشاط اجتماعی استان دانست چراکه ایجاد چنین فضاهایی علاوه بر ارتقای سطح سلامت جسمی، زمینه‌ساز کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش روحیه همبستگی در جامعه خواهد بود.

وی افزود: با افتتاح این سالن ورزشی، ظرفیت تازه‌ای برای شکوفایی استعدادها و فعالیت‌های ورزشی جوانان و ورزشکاران شهر مهاجران فراهم شد.

ملانوری‌شمسی با اشاره به روند تکمیل این پروژه گفت: این سالن که در سال ۱۳۹۴ آغاز شده و تا سال گذشته تنها ۳۵ درصد پیشرفت داشت، در یک سال اخیر با تلاش مسوولان به بیش از ۶۵ درصد و نزدیک به ۷۰ درصد رسید و تکمیل شد و تحرک جدی در ماه‌های اخیر باعث شد این پروژه در مدت کوتاهی به بهره‌برداری برسد و در اختیار جوانان قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در یک سال گذشته تحولات مثبت بسیاری در سطح استان رقم خورده است، اظهار کرد: بسیاری از پروژه‌های معطل‌مانده، حتی با سابقه ۱۵ تا ۲۰ سال توقف، به سرانجام رسیده و تحویل مردم شده است.

وی اضافه کرد: علاوه بر حوزه ورزش که در هفته دولت امسال ۱۵ پروژه ورزشی افتتاح خواهد شد، در بخش‌های مسکن، راه، راه‌آهن، بهداشت و درمان نیز شاهد تحرک جدی هستیم.

ملانوری‌شمسی با تأکید بر ضرورت توسعه سرمایه‌گذاری ادامه داد: تمرکز ویژه ما بر جذب سرمایه بخش خصوصی، ایجاد اشتغال پایدار، مدیریت بهینه منابع و حرکت در مسیر توسعه پایدار است.

وی افزود: ما حق نداریم منابع ارزشمند آب، خاک و محیط‌زیست را به هر قیمتی مصرف کنیم و نسل‌های آینده را دچار خسارت کنیم و تولید باید با بهره‌وری بالا و در قالب زنجیره ارزش انجام شود تا اشتغال‌آفرینی واقعی و ارزش‌افزوده نصیب مردم شود.

استاندار همدان با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی استان گفت: هرچند همدان از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان گشنیز و رازیانه است، اما خام‌فروشی هنر نیست و باید حلقه مفقوده فرآوری و ارزش‌افزوده را تکمیل کنیم. واین مسیر نه تنها در کشاورزی بلکه در صنعت، گردشگری و خدمات نیز باید دنبال شود.

ملانوری شمسی ادامه داد: در راستای نهضت عدالت آموزشی ۴۴ پروژه آموزشی در آستانه بازگشایی مدارس بهره برداری می شود.

وی افزود: رییس جمهور بر روند اجرای نهضت عدالت آموزشی مردمی در ۲ حوزه مهم توسعه فضاهای فیزیکی(مدرسه سازی) و ارتقای کیفیت آموزشی در نظام تعلیم و تربیت، توجه و نظارت مستقیم دارد.

وی ادامه داد: در همین راستا ۱۰۸ مدرسه کانکسی سال گذشته احصا شد که ۴۴ مدرسه آماده تحویل است.

