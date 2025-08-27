تکمیل پروژه های نیمه تمام اولویت اصلی مدیریت استان است

به گزارش ایلنا از همدان، حمید ملانوری شمسی در مراسم افتتاحیه سالن ورزشی چندمنظوره جانباز شهید محمد رضا زنجانی در شهر مهاجران گفت: افتتاح این سالن ورزشی را می‌توان گامی ارزشمند در مسیر توسعه ورزش و نشاط اجتماعی استان دانست چراکه ایجاد چنین فضاهایی علاوه بر ارتقای سطح سلامت جسمی، زمینه‌ساز کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش روحیه همبستگی در جامعه خواهد بود.

وی افزود: با افتتاح این سالن ورزشی، ظرفیت تازه‌ای برای شکوفایی استعدادها و فعالیت‌های ورزشی جوانان و ورزشکاران شهر مهاجران فراهم شد.

ملانوری‌شمسی با اشاره به روند تکمیل این پروژه گفت: این سالن که در سال ۱۳۹۴ آغاز شده و تا سال گذشته تنها ۳۵ درصد پیشرفت داشت، در یک سال اخیر با تلاش مسوولان به بیش از ۶۵ درصد و نزدیک به ۷۰ درصد رسید و تکمیل شد و تحرک جدی در ماه‌های اخیر باعث شد این پروژه در مدت کوتاهی به بهره‌برداری برسد و در اختیار جوانان قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در یک سال گذشته تحولات مثبت بسیاری در سطح استان رقم خورده است، اظهار کرد: بسیاری از پروژه‌های معطل‌مانده، حتی با سابقه ۱۵ تا ۲۰ سال توقف، به سرانجام رسیده و تحویل مردم شده است.

وی اضافه کرد: علاوه بر حوزه ورزش که در هفته دولت امسال ۱۵ پروژه ورزشی افتتاح خواهد شد، در بخش‌های مسکن، راه، راه‌آهن، بهداشت و درمان نیز شاهد تحرک جدی هستیم.

ملانوری‌شمسی با تأکید بر ضرورت توسعه سرمایه‌گذاری ادامه داد: تمرکز ویژه ما بر جذب سرمایه بخش خصوصی، ایجاد اشتغال پایدار، مدیریت بهینه منابع و حرکت در مسیر توسعه پایدار است.

وی افزود: ما حق نداریم منابع ارزشمند آب، خاک و محیط‌زیست را به هر قیمتی مصرف کنیم و نسل‌های آینده را دچار خسارت کنیم و تولید باید با بهره‌وری بالا و در قالب زنجیره ارزش انجام شود تا اشتغال‌آفرینی واقعی و ارزش‌افزوده نصیب مردم شود.

استاندار همدان با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی استان گفت: هرچند همدان از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان گشنیز و رازیانه است، اما خام‌فروشی هنر نیست و باید حلقه مفقوده فرآوری و ارزش‌افزوده را تکمیل کنیم. واین مسیر نه تنها در کشاورزی بلکه در صنعت، گردشگری و خدمات نیز باید دنبال شود.

ملانوری شمسی ادامه داد: در راستای نهضت عدالت آموزشی ۴۴ پروژه آموزشی در آستانه بازگشایی مدارس بهره برداری می شود.

وی افزود: رییس جمهور بر روند اجرای نهضت عدالت آموزشی مردمی در ۲ حوزه مهم توسعه فضاهای فیزیکی(مدرسه سازی) و ارتقای کیفیت آموزشی در نظام تعلیم و تربیت، توجه و نظارت مستقیم دارد.

وی ادامه داد: در همین راستا ۱۰۸ مدرسه کانکسی سال گذشته احصا شد که ۴۴ مدرسه آماده تحویل است.

