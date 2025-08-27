مجموعه فرهنگیورزشی کارگران شهرستان بهار به بهره برداری رسید
سالن ورزشی چندمنظوره شهید شادمانی مجموعه ورزشی کارگران شهر بهار همزمان با هفته دولت، به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرنگار ایلنا از همدان، مجموعه فرهنگیورزشی کارگران شهرستان بهار با حضور حمید ملانوریشمسی استاندار همدان، فتحالله توسلی نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی، سیدمالک حسینی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وهب مختاران مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان و لشگری آزاد فرماندار شهرستان بهار به بهرهبرداری رسید.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان درحاشیه این مراسم گفت: این مجموعه که عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۹۸ آغاز شده است، در زمینی به وسعت ۳۲ هزارمترمربع احداث و با سرمایهگذاری ۳۶ میلیارد تومان تکمیل شده است و افزود: در کنار سالن چندمنظوره، پیست اسبدوانی هم ساخته خواهد شد.
وهب مختاران اظهارداشت: این مجموعه در فاز اول خود شامل امکانات گستردهای است که مهمترین آن سالن ورزشی چندمنظوره به همراه رختکن، سرویس بهداشتی و حمام با مساحتی بالغ بر ۱۷۰۰ متر مربع است واز دیگر بخشهای به بهرهبرداری رسیده میتوان به احداث ساختمان الحاقی سالن رزمی به مساحت ۳۷۵ متر مربع و همچنین ساختمان سرایداری به مساحت ۷۵ متر مربع اشاره کرد.
مختاران بیان کرد: علاوه بر این، برای تکمیل و ایمنی این مجموعه، دیوارکشی پیرامون محوطه به طول ۱۶۰۰ متر و نیز محوطهسازی، زیرسازی و آسفالتریزی به مساحت ۳۰۰۰ متر مربع انجام شده است.
استاندار همدان نیز در افتتاح سالن ورزشی شهید سپهبد شادمانی این مجموعه را فاخر و ارزشمند توصیف کرد و گفت: این سالن که چند سال معطل مانده بود، با کمکهای وزارت کار و پیگیری مسئولان استانی و محلی به سرعت به مرحله بهرهبرداری رسید.
ملانوری گفت: این سالن ظرفیت پذیرش بیش از ۵۰۰ تماشاگر را دارد و میتواند برای تمرینات و مسابقات منطقهای و ملی مورد استفاده ورزشکاران قرار گیرد.
استاندار همدان گفت: افتتاح این سالن ورزشی را میتوان گامی ارزشمند در مسیر توسعه ورزش و نشاط اجتماعی استان دانست چراکه ایجاد چنین فضاهایی علاوه بر ارتقای سطح سلامت جسمی، زمینهساز کاهش آسیبهای اجتماعی و افزایش روحیه همبستگی در جامعه خواهد بود.
ملانوری افزود: با افتتاح این سالن ورزشی، ظرفیت تازهای برای شکوفایی استعدادها و فعالیتهای ورزشی جوانان و ورزشکاران شهر بهار فراهم شد.
استاندار همدان ادامه داد: رویکرد ما این بوده که به جای آغاز طرحهای جدید، پروژههای نیمهتمامی که سرمایه کشور صرف آنها شده را تکمیل کنیم، چرا که نیمهکاره ماندن آنها موجب هدررفت سرمایه، زمان و فرصتهای مردم میشود.
وی با بیان اینکه در یک سال گذشته تحولات مثبت بسیاری در سطح استان رقم خورده است، اظهار کرد: بسیاری از پروژههای معطلمانده، حتی با سابقه ۱۵ تا ۲۰ سال توقف، به سرانجام رسیده و تحویل مردم شده است.
ملانوری با تأکید بر ضرورت توسعه سرمایهگذاری ادامه داد: تمرکز ویژه ما بر جذب سرمایه بخش خصوصی، ایجاد اشتغال پایدار، مدیریت بهینه منابع و حرکت در مسیر توسعه پایدار است.