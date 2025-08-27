به گزارش خبرنگار ایلنا از همدان، مجموعه فرهنگی‌ورزشی کارگران شهرستان بهار با حضور حمید ملانوری‌شمسی استاندار همدان، فتح‌الله توسلی نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی، سیدمالک حسینی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وهب مختاران مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان و لشگری آزاد فرماندار شهرستان بهار به بهره‌برداری رسید.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان درحاشیه این مراسم گفت: این مجموعه که عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۹۸ آغاز شده است، در زمینی به وسعت ۳۲ هزارمترمربع احداث و با سرمایه‌گذاری ۳۶ میلیارد تومان تکمیل شده است و افزود: در کنار سالن چندمنظوره، پیست اسبدوانی هم ساخته خواهد شد.

وهب مختاران اظهارداشت: این مجموعه در فاز اول خود شامل امکانات گسترده‌ای است که مهم‌ترین آن سالن ورزشی چندمنظوره به همراه رختکن، سرویس بهداشتی و حمام با مساحتی بالغ بر ۱۷۰۰ متر مربع است واز دیگر بخش‌های به بهره‌برداری رسیده می‌توان به احداث ساختمان الحاقی سالن رزمی به مساحت ۳۷۵ متر مربع و همچنین ساختمان سرایداری به مساحت ۷۵ متر مربع اشاره کرد.

مختاران بیان کرد: علاوه بر این، برای تکمیل و ایمنی این مجموعه، دیوارکشی پیرامون محوطه به طول ۱۶۰۰ متر و نیز محوطه‌سازی، زیرسازی و آسفالت‌ریزی به مساحت ۳۰۰۰ متر مربع انجام شده است.

استاندار همدان نیز در افتتاح سالن ورزشی شهید سپهبد شادمانی این مجموعه را فاخر و ارزشمند توصیف کرد و گفت: این سالن که چند سال معطل مانده بود، با کمک‌های وزارت کار و پیگیری مسئولان استانی و محلی به سرعت به مرحله بهره‌برداری رسید.

ملانوری گفت: این سالن ظرفیت پذیرش بیش از ۵۰۰ تماشاگر را دارد و می‌تواند برای تمرینات و مسابقات منطقه‌ای و ملی مورد استفاده ورزشکاران قرار گیرد.

استاندار همدان گفت: افتتاح این سالن ورزشی را می‌توان گامی ارزشمند در مسیر توسعه ورزش و نشاط اجتماعی استان دانست چراکه ایجاد چنین فضاهایی علاوه بر ارتقای سطح سلامت جسمی، زمینه‌ساز کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش روحیه همبستگی در جامعه خواهد بود.

ملانوری افزود: با افتتاح این سالن ورزشی، ظرفیت تازه‌ای برای شکوفایی استعدادها و فعالیت‌های ورزشی جوانان و ورزشکاران شهر بهار فراهم شد.

استاندار همدان ادامه داد: رویکرد ما این بوده که به جای آغاز طرح‌های جدید، پروژه‌های نیمه‌تمامی که سرمایه کشور صرف آن‌ها شده را تکمیل کنیم، چرا که نیمه‌کاره ماندن آن‌ها موجب هدررفت سرمایه، زمان و فرصت‌های مردم می‌شود.

وی با بیان اینکه در یک سال گذشته تحولات مثبت بسیاری در سطح استان رقم خورده است، اظهار کرد: بسیاری از پروژه‌های معطل‌مانده، حتی با سابقه ۱۵ تا ۲۰ سال توقف، به سرانجام رسیده و تحویل مردم شده است.

ملانوری‌ با تأکید بر ضرورت توسعه سرمایه‌گذاری ادامه داد: تمرکز ویژه ما بر جذب سرمایه بخش خصوصی، ایجاد اشتغال پایدار، مدیریت بهینه منابع و حرکت در مسیر توسعه پایدار است.

انتهای پیام/