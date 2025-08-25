به گزارش ایلنا از همدان، سید مسعود حسینی در مراسم آغاز عملیات اجرایی فاز دوم مرکز همایش‌های قرآنی و بین‌المللی شهرداری همدان، بر اهمیت این پروژه بزرگ و تاثیرگذار در توسعه فرهنگی و شهری تاکید کرد.

شهردار همدان در این مراسم ضمن قدردانی از توجه ویژه رئیس‌جمهور و استاندار همدان به موضوع مدیریت شهری گفت: اعتقاد داریم شهرداری‌ها خاکریز نظام هستند و امروز شهرداری‌ها به بلوغ مدیریتی رسیده‌اند که حتی در شرایط تحریم نیز توانایی مدیریت و اجرای پروژه‌های بزرگ را دارند. بودجه‌های عمرانی شهرداری همدان در سطح قابل رقابتی است و حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.

وی با اشاره به اینکه از بودجه 5 هزار و 700 میلیارد تومانی شهرداری همدان در سال جاری، 3 هزار میلیارد تومان از این بودجه معادل 56 درصد به پروژه‌های عمرانی اختصاص یافته است مطرح کرد: اتمام پروژه های نیمه تمام، توجه به موضوع شهر الکترونیک و هوشمند، توسعه حمل‌ونقل عمومی و بازآفرینی شهری موضوعاتی است که شورای شهر همدان در اولویت قرار داده است‌.

شهردار همدان، سرمایه‌گذاری را اصلی‌ترین سیاست مدیریت شهری دانست و گفت: پروژه ای با بودجه‌ای بالغ بر 100 میلیون دلار، یکی از پروژه‌های مهم و قابل دفاع شهرداری است که عملیات اجرایی آن به صورت ویژه دنبال می‌شود.

وی همچنین با اشاره به بلوار ارم، مهم‌ترین محور گردشگری همدان، اعلام کرد: ساختمان این مرکز همایش‌ها در زمینی به مساحت 13 هزار متر مربع ساخته شده و بهره‌برداری از بخش‌هایی از آن از سال 1396 آغاز شده است. این مجموعه شامل بخش‌های آموزشی، کتابخانه، بخش اداری، سالن کنفرانس و تالار است.

شهردار همدان درباره فاز دوم این پروژه افزود: مساحت سالن اصلی که عملیات اجرایی آن هم‌اکنون آغاز شده، دو هزار متر مربع است و از نظر طراحی و ظرفیت 1200 نفر، در غرب کشور بی‌نظیر است. تاکنون 25 میلیارد تومان برای کل پروژه هزینه شده است اما برای فاز دوم و با احداث پارکینگ، در مجموع به 300 میلیارد تومان نیاز است.

وی درباره طراحی این مرکز گفت: در طراحی آن تاکید ویژه‌ای بر الگوبرداری از میراث و معماری اصیل همدان شده است از این رو طراحی آن الهام گرفته از چارسوق سمسارخانه تاریخی همدان است تا هویت شهری در این پروژه حفظ شود.

حسینی ضمن قدردانی از حضور مسئولان و مدیران شهری در این مراسم، بر تداوم تلاش برای تحقق اهداف توسعه پایدار فرهنگی و عمرانی شهر تاکید کرد.

