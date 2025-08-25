در دولت چهاردهم 18هزار و 500 میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی در همدان پرداخت شد

به گزارش ایلنا از همدان، وهب مختاران اظهار کرد: این میزان تسهیلات مشاغل خانگی با محوریت صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در استان با هدف حمایت از اشتغال و کارآفرینی جوانان پرداخت شده و زمینه اشتغال ۱۳ و ۷۰۰ نفر از متقاضیان مشاغل خُرد و خانگی را فراهم کرده است.

وی ادامه داد: بر اساس آمار اعلامی از سوی سامانه ملی رصد اشتغال از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون در این استان ۲۱ هزار و ۴۰۰ شغل در این سامانه ثبت شده است.

مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی همدان، حمایت از مشاغل خانگی را از مهم ترین اولویت های این اداره کل برشمرد و افزود: نمایشگاه عرضه محصولات مشاغل خانگی با ۲۶۰ غرفه به صورت رایگان در دولت چهاردهم برگزار شد.

مختاران از کسب رتبه برتر در اولین همایش ملی کسب و کار خانگی در دولت چهاردهم خبر داد و گفت: کانون پوشاک استان همدان در یکسال گذشته به عنوان پایلوت کشور انتخاب شده است.

وی با بیان اینکه حمایت از فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار در دستور کار اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی همدان قرار دارد، اظهار کرد: ۶۰ کانون اشتغال زا در حوزه تعاون در یکسال گذشته شناسایی شده است.

