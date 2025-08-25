خبرگزاری کار ایران
English العربیه
توزیع کود مورد نیاز کشت‌های پاییزه در همدان

توزیع کود مورد نیاز کشت‌های پاییزه در همدان
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان، از آغاز رسمی فرآیند توزیع کودهای کشاورزی مورد نیاز برای کشت‌های پاییزه در سطح استان خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان، بهروز الیاسی با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده با سازمان جهاد کشاورزی استان، اظهار کرد: کشاورزان می‌توانند با مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی محل فعالیت خود و دریافت حواله الکترونیکی، نسبت به تحویل سهمیه کود پاییزه از کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اقدام کنند.

وی بر لزوم جذب سریع سهمیه کودی ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی برای استان اشاره کرد و افزود: به تمامی کارگزاران و عاملان فروش تأکید شده است تا در اسرع وقت نسبت به خرید و تحویل کودهای مورد نیاز کشاورزان تحت پوشش خود اقدام نمایند.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان با بیان اینکه توزیع به‌موقع کودهای کشاورزی را عاملی مؤثر در افزایش بهره‌وری تولید محصولات کشاورزی و تأمین امنیت غذایی جامعه دانست و خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی دقیق در فرآیند توزیع، از بروز ازدحام و مشکلات احتمالی، به‌ویژه در روزهای اوج تقاضا، جلوگیری خواهد کرد.

 الیاسی از کشاورزان خواست تا در اسرع وقت نسبت به تهیه و خرید سهمیه کودی مورد نیاز کشت های خود اقدام کنند.

