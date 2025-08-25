در حوزه اشتغال، بیش از ۱۱۲ درصد تعهدات استان محقق شد/کاهش فرار مالیاتی در استان

به گزارش ایلنا از همدان، حمید ملانوری‌ در دیدار اعضای شورای قضایی استان در سالن شهدا ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک ربیع‌الاول و هفته دولت اظهار کرد: همه ما در برابر خون مطهر شهدا، فداکاری جامعه ایثارگری و اعتماد مردم مسئول و مدیون هستیم.

وی افزود: هر آنچه در این مسیر انجام می‌دهیم، ادای وظیفه‌ای در ذیل نظام مقدس جمهوری اسلامی است.استاندار همدان با بیان اینکه سرمایه اصلی کشور از تجربه و آموزه‌های امام راحل و مقام معظم رهبری شکل گرفته است گفت: رسالت امروز ما مصرف این سرمایه در خدمت مستقیم به مردم و تقویت نظام اسلامی است، پیشرفت و آبادانی کشور نیز در گرو همکاری یکپارچه قوا و مشارکت واقعی مردم است.

وی با اشاره به اینکه حمایت از دولت، حمایت از کل نظام اسلامی و ارزش‌های انقلاب است، نه یک شخص یا گروه خاص افزود: همکاری دستگاه قضایی با مجموعه اجرایی طی یک سال گذشته کامل، صمیمانه و راهگشا بوده و این وفاق، ضامن امنیت و توسعه استان است.

ملانوری امنیت را پایه هر اقدام سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و عمرانی دانست و گفت: ایجاد امنیت پایدار نیازمند تعامل سازنده میان دستگاه‌ها و مشارکت مردم است.

وی ادامه داد: همدان مردمی شریف، باسواد، نجیب و مشارکت‌جو دارد و در همین راستا سند جامع تحول و پیشرفت استان تدوین و ستاد توسعه و پیشرفت آغاز به کار کرده است.

استاندار همدان از اجرای طرح‌های شناسایی و توانمندسازی نیروهای مستعد و حمایت از بهبود یافتگان خبر داد و افزود: شاخص‌های امنیتی، اجتماعی و اقتصادی استان در مسیر بهبود است و آمارها این واقعیت را تأیید می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: نرخ تورم استان در جایگاه بیست‌وهفتم کشور قرار دارد که از پایین‌ترین سطوح ملی است، طی یک سال گذشته نیز ۱۶۸ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب شد که معادل ۴۷ درصد کل سرمایه‌گذاری خارجی تاریخ استان است.

ملانوری با بیان اینکه در حوزه اشتغال، بیش از ۱۱۲ درصد تعهدات استان محقق شده و فرصت‌های شغلی متعددی ایجاد شده است بیان کرد: همچنین با همکاری قوه قضائیه، درآمدهای مالیاتی استان به طور کامل محقق و کاهش فرار مالیاتی و معافیت واحدهای خرد تجاری به‌ثمر رسیده است.

وی تأکید کرد: تعامل میان دستگاه‌های اجرایی، قضایی و نظارتی کلید موفقیت پروژه‌های عمرانی و خدماتی استان بوده و امیدواریم با استمرار این مسیر، کارنامه‌ای درخشان و شایسته به مردم ارائه دهیم.استاندار همدان یادآور شد: نشاط اجتماعی در بستر امنیت و امنیت در سایه وفاق شکل می‌گیرد و اخلاقاً متعهدیم هیچ مشکلی را بدون حل‌وفصل رها نکنیم.

وی خاطرنشان کرد: در اربعین امسال هیچ‌ نوع تصادف منجر به فوت یا جرح در استان ثبت نشد که این موفقیت نتیجه همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌هاست.

انتهای پیام/