خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیر کل استان:

سومین اردوی جهادی زنان، سلامت خانواده، تعالی جامعه در همدان برگزار می‌شود

سومین اردوی جهادی زنان، سلامت خانواده، تعالی جامعه در همدان برگزار می‌شود
کد خبر : 1677669
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان با اشاره به برگزاری سومین اردوی جهادی زنان، سلامت خانواده، تعالی جامعه از ۳ تا ۵ شهریور ماه، گفت: این اردو، هرروز در یک منطقه محروم جهت خدمت‌رسانی به جامعه محرومین به ویژه زنان و مادران برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا از همدان، وهب مختاران از برگزاری سومین اردوی جهادی زنان با هدف ارتقای سلامت خانواده و تعالی جامعه خبر داد و اظهار کرد: این اردو از تاریخ ۳ تا ۵ شهریور ماه در مناطق محروم استان برگزار خواهد شد.

مختاران بیان کرد: این برنامه به‌منظور خدمت‌رسانی به جامعه محرومین، به ویژه زنان و مادران، با همکاری دستگاه‌های اجرایی تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می‌شود.

وی عنوان کرد: این اردو روزانه در یک منطقه محروم مختلف انجام خواهد شد و هدف اصلی آن ارتقاء کیفیت زندگی و حمایت از قشرهای آسیب‌پذیر است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان تاکید کرد: اردوی جهادی زنان با برنامه‌های متنوعی شامل آموزش‌های بهداشتی، مشاوره‌های روان‌شناسی، و خدمات بهداشتی و درمانی برگزار می‌شود.

مختاران تصریح کرد: این اردوی جهادی فرصتی برای همکاری و همفکری بین سازمان‌های مختلف و جامعه است تا به بهبود شرایط زندگی زنان در مناطق محروم کمک کند. امید است که با این اقدامات، گام‌های مؤثری در راستای ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعی برداشته شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور