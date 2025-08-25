به گزارش ایلنا از همدان، وهب مختاران از برگزاری سومین اردوی جهادی زنان با هدف ارتقای سلامت خانواده و تعالی جامعه خبر داد و اظهار کرد: این اردو از تاریخ ۳ تا ۵ شهریور ماه در مناطق محروم استان برگزار خواهد شد.

مختاران بیان کرد: این برنامه به‌منظور خدمت‌رسانی به جامعه محرومین، به ویژه زنان و مادران، با همکاری دستگاه‌های اجرایی تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می‌شود.

وی عنوان کرد: این اردو روزانه در یک منطقه محروم مختلف انجام خواهد شد و هدف اصلی آن ارتقاء کیفیت زندگی و حمایت از قشرهای آسیب‌پذیر است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان تاکید کرد: اردوی جهادی زنان با برنامه‌های متنوعی شامل آموزش‌های بهداشتی، مشاوره‌های روان‌شناسی، و خدمات بهداشتی و درمانی برگزار می‌شود.

مختاران تصریح کرد: این اردوی جهادی فرصتی برای همکاری و همفکری بین سازمان‌های مختلف و جامعه است تا به بهبود شرایط زندگی زنان در مناطق محروم کمک کند. امید است که با این اقدامات، گام‌های مؤثری در راستای ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعی برداشته شود.

