خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رییس سازمان جهادکشاورزی همدان:

۸۱ طرح کشاورزی در استان به بهره برداری می رسد

۸۱ طرح کشاورزی در استان به بهره برداری می رسد
کد خبر : 1677591
لینک کوتاه کپی شد.

رییس سازمان جهادکشاورزی همدان گفت: ۸۱ طرح کشاورزی همزمان با هفته دولت در این استان به بهره برداری می رسد.

به گزارش ایلنا از همدان, رضا بهراملو افزود:  این طرح ها با اعتباری بالغ بر ۶هزار و ۷۳۶ میلیارد ریال اجرا شده است.

وی با بیان اینکه با بهره برداری از این طرح ها برای یک هزار و صد نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم اشتغال ایجاد می شود،اضافه کرد:   این طرح ها شامل ۱۵ طرح در بخش باغبانی و گلخانه (طرح فراز باغات انگور، کشت مارچوبه، پرورش قارچ خوراکی، گلخانه بزرگ مقیاس و کوچک مقیاس روستائی)، ۳۶ طرح در بخش آب و خاک(سامانه های نوین آبیاری، لایروبی قنوات و پوشش انهار، استخر ذخیره، آبیاری کم فشار)، هشت طرح در بخش دام و طیور(بره و گوساله پرواری، گوسفند داشتی، مرغ گوشتی)، سه طرح در بخش صنایع کشاورزی ( کارخانه خوراک دام و طیور، بسته بندی میوه و حبوبات، مکانیزاسیون) می باشد.

وی اضافه کرد: همچنین پنج طرح در بخش شیلات و آبزی پروری، هفت پروژه در بخش منابع طبیعی و آبخیزداری و هفت طرح نیز در بخش امور عشایری به بهره برداری می رسد.

وی خاطرنشان کرد :همچنین در این هفته با حضور وزیر محترم جهاد کشاورزی در استان، 400 طرح مولدسازی در 4 زمینه شامل, تعداد 337 طرح دامداری روستایی، 27 طرح گلخانه کوچک مقیاس، 31 طرح صنایع کوچک روستایی و 5طرح روستابازار به طور همزمان به صورت وبیناری در جلسه شورای اداری استان در استانداری به بهره برداری خواهند رسید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور