۸۱ طرح کشاورزی در استان به بهره برداری می رسد

به گزارش ایلنا از همدان, رضا بهراملو افزود: این طرح ها با اعتباری بالغ بر ۶هزار و ۷۳۶ میلیارد ریال اجرا شده است.

وی با بیان اینکه با بهره برداری از این طرح ها برای یک هزار و صد نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم اشتغال ایجاد می شود،اضافه کرد: این طرح ها شامل ۱۵ طرح در بخش باغبانی و گلخانه (طرح فراز باغات انگور، کشت مارچوبه، پرورش قارچ خوراکی، گلخانه بزرگ مقیاس و کوچک مقیاس روستائی)، ۳۶ طرح در بخش آب و خاک(سامانه های نوین آبیاری، لایروبی قنوات و پوشش انهار، استخر ذخیره، آبیاری کم فشار)، هشت طرح در بخش دام و طیور(بره و گوساله پرواری، گوسفند داشتی، مرغ گوشتی)، سه طرح در بخش صنایع کشاورزی ( کارخانه خوراک دام و طیور، بسته بندی میوه و حبوبات، مکانیزاسیون) می باشد.

وی اضافه کرد: همچنین پنج طرح در بخش شیلات و آبزی پروری، هفت پروژه در بخش منابع طبیعی و آبخیزداری و هفت طرح نیز در بخش امور عشایری به بهره برداری می رسد.

وی خاطرنشان کرد :همچنین در این هفته با حضور وزیر محترم جهاد کشاورزی در استان، 400 طرح مولدسازی در 4 زمینه شامل, تعداد 337 طرح دامداری روستایی، 27 طرح گلخانه کوچک مقیاس، 31 طرح صنایع کوچک روستایی و 5طرح روستابازار به طور همزمان به صورت وبیناری در جلسه شورای اداری استان در استانداری به بهره برداری خواهند رسید.

