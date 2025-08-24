افتتاح و کلنگزنی پروژههای راه و شهرسازی با اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومان در همدان
مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان از بهره برداری و آغازعملیات اجرایی مجموعهای از پروژههای عمرانی در حوزههای مسکن، راهسازی و بازآفرینی خبر داد.
به گزارش ایلنا از همدان، مجید صالحیامیر با اشاره به جزئیات این پروژهها گفت: در حوزه مسکن، ۱۴ واحد در پروژه گروه ساخت رزن و ۹۶ واحد در پروژه سپاه به بهره برداری خواهد رسید .
وی افزود: در کنار این طرحها، ساماندهی بخشی از بازار تاریخی نهاوند با اعتبار ۱,۴۰۰ میلیارد تومان نیز به بهرهبرداری میرسد که با هدف حفظ هویت فرهنگی، تقویت گردشگری و رونق اقتصادی منطقه اجرا شده است.
صالحی امیر اظهار داشت: در بخش راهسازی نیزمجموعهای از پروژههای زیرساختی با اعتبار قابل توجهی افتتاح یا کلنگزنی خواهد شد.
صالحیامیر گفت: احداث باند دوم محور کبودرآهنگ – قیدار – سلطانیه (کمربندی شیرینسو) به طول ۵.۵ کیلومتر با اعتبار ۴۰ میلیارد تومان، تکمیل تقاطع همسطح فرسفج به طول ۳ کیلومتر با اعتبار ۳۵ میلیارد تومان و اجرای محور نهاوند – آورزمان به طول ۳ کیلومتر با اعتبار ۸۰ میلیارد تومان از جمله پروژههای قابل افتتاح در هفته دولت هستند.
وی ادامه داد: همچنین اجرای بیس و آسفالت قطعه اول محور سهراهی اصله – کاج به طول ۳.۵ کیلومتر با اعتبار ۴۵ میلیارد تومان افتتاح وعملیات اجرایی قطعه ششم محور تویسرکان – کنگاور به طول ۳.۷ کیلومتر نیز کلنگزنی خواهد شد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان تأکید کرد: مجموع اعتبارهزینه شده و تخصیص یافته برای پروژههای راهسازی در این مرحله بالغ بر ۵۰۰میلیارد تومان بوده است.
صالحی امیر در پایان خاطر نشان ساخت :این اقدامات در راستای توسعه متوازن، ارتقای ایمنی جادهها و تسهیل دسترسی مناطق مختلف استان انجام شده و نشان دهنده عزم جدی دولت در خدمترسانی به مردم همدان است.