خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استاندار همدان:

۳۵۸ میلیون دلار مجموع سرمایه‌گذاری خارجی در استان همدان

۳۵۸ میلیون دلار مجموع سرمایه‌گذاری خارجی در استان همدان
کد خبر : 1676621
لینک کوتاه کپی شد.

۴۷ درصد سرمایه‌گذاری در یکسال اخیر

استاندار همدان از تصویب ۳۵۸ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در تاریخ استان خبر داد.

به گزارش ایلنا از همدان، حمید ملانوری‌شمسی در ستاد توسعه و پیشرفت شهرستان ملایر، اظهار کرد: از این میزان، ۱۶۸ میلیون دلار معادل ۴۷ درصد، تنها در یکسال اخیر محقق شده است.

نماینده عالی دولت در استان همدان با اشاره به رشد بی‌سابقه جذب سرمایه‌گذاری در استان همدان، ادامه داد: این میزان جذب نشان‌دهنده آغاز روندی مثبت در جلب سرمایه‌گذاران خارجی در استان است.

ملانوری‌شمسی تصریح کرد: تسهیل فرآیندهای اداری، حذف بروکراسی‌های زائد و فراهم کردن زمینه‌های عملیاتی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، در دستور کار مدیریت استان قرار گرفته و این روند با جدیت دنبال خواهد شد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور