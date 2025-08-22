به گزارش ایلنا از همدان، حمید ملانوری‌شمسی در ستاد توسعه و پیشرفت شهرستان ملایر، اظهار کرد: از این میزان، ۱۶۸ میلیون دلار معادل ۴۷ درصد، تنها در یکسال اخیر محقق شده است.

نماینده عالی دولت در استان همدان با اشاره به رشد بی‌سابقه جذب سرمایه‌گذاری در استان همدان، ادامه داد: این میزان جذب نشان‌دهنده آغاز روندی مثبت در جلب سرمایه‌گذاران خارجی در استان است.

ملانوری‌شمسی تصریح کرد: تسهیل فرآیندهای اداری، حذف بروکراسی‌های زائد و فراهم کردن زمینه‌های عملیاتی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، در دستور کار مدیریت استان قرار گرفته و این روند با جدیت دنبال خواهد شد.

