به گزارش ایلنا از همدان، حمید طهماسبی‌خو با اشاره به وجود 848 هزار مشترک برق در استان اظهار کرد: در حال حاضر طول شبکه‌های‌ برق استان 19 هزار و 782 کیلومتر و تعداد ترانسفورماتورها 20 هزار و 181 دستگاه است.

وی با بیان اینکه پیک بار محقق شده استان (در شب) 829 مگاوات و نیاز مصرف ما 920 مگاوات بوده است، گفت: در مجموعه امور دیسپاچینگ چهار زیرمجموعه فعالیت دارند؛ اداره کنترل شبکه که مرکز مانیتورینگ و پایش لحظه‌ای شبکه است، اداره فوریت‌ها و حوادث برق که مرکز ارتباطی بین شرکت و مشترکین بوده و هدف آن کاهش زمان خاموشی و تسریع در رفع مشکلات شبکه توزیع است.

معاون بهره‌برداری و امور دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان همدان گفت: اتوماسیون و مخابرات نیز واحد تخصصی و مسئول تأمین، نگهداری و بروزرسانی سیستم‌های مخابراتی، کنترل از راه دور است و اتوماسیون شبکه را بر عهده دارد؛ واحد رولیاژ فعالیت دارند.

وی از نصب 124 دستگاه خطاسنج GSMدار بر روی شبکه‌های 20 کیلوولت استان در راستای هوشمندسازی شبکه خبر داد و عنوان کرد: اگر خطایی بر روی شبکه ایجاد شود سریع از طریق نشانگرهای خطا نمایش داده شده و نسبت به رفع آن اقدام می‌شود.

طهماسبی‌خو با بیان اینکه در حال حاضر 201 دستگاه سکسیونر، 21 دستگاه ریکلوزر، 93 پست کامپکت و در مجموع 585 نقطه کنترلی داریم، ادامه داد: نتیجه این اقدامات و تجهیزات 10 هزار و 246 کلیدزنی برای پشتیبانی اکیپ‌ها در گذر از پیک سال 1403 و کاهش پیمایش حداقل 307 هزار و 380 کیلومتر توسط اکیپ‌ها عملیاتی بوده است.

وی با اشاره به هوشمندسازی مرکز فوریت‌های برق و حوادث گفت: همدان جزء هفت شرکت پیشگام در اجرای طرح همای 1 و 2 است.

معاون بهره‌برداری و امور دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان همدان افزود: نتیجه این فعالیت‌ها ثبت خاموشی‌ها به صورت هوشمند، امکان پاسخگویی به 300 تماس به صورت هوشمند و همزمان، نظارت و کنترل عملکرد اکیپ‌های اتفاقاتی و تعمیراتی به صورت هوشمند، داده‌کاوی ماهیانه خاموشی‌های استان به منظور پیش‌بینی و پیشگیری خاموشی و کاهش مدت زمان صف‌های انتظار تماس‌های مردمی است.

وی تصریح کرد: همه این اقدامات باعث شده نرخ انرژی توزیع نشده ما که در پایان سال 1400، 0.98 دقیقه بر مشترک بوده در پایان سال 1403 به 0.69 دقیقه بر مشترک برسد.

انتهای پیام/