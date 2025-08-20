نصب 124 دستگاه خطاسنج GSMدار بر روی شبکههای 20 کیلوولت استان همدان
معاون بهرهبرداری و امور دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان همدان از نصب 124 دستگاه خطاسنج GSMدار بر روی شبکههای 20 کیلوولت استان خبر داد و گفت: اگر خطایی بر روی شبکه ایجاد شود سریع از طریق نشانگرهای خطا نمایش داده شده و نسبت به رفع آن اقدام میشود.
به گزارش ایلنا از همدان، حمید طهماسبیخو با اشاره به وجود 848 هزار مشترک برق در استان اظهار کرد: در حال حاضر طول شبکههای برق استان 19 هزار و 782 کیلومتر و تعداد ترانسفورماتورها 20 هزار و 181 دستگاه است.
وی با بیان اینکه پیک بار محقق شده استان (در شب) 829 مگاوات و نیاز مصرف ما 920 مگاوات بوده است، گفت: در مجموعه امور دیسپاچینگ چهار زیرمجموعه فعالیت دارند؛ اداره کنترل شبکه که مرکز مانیتورینگ و پایش لحظهای شبکه است، اداره فوریتها و حوادث برق که مرکز ارتباطی بین شرکت و مشترکین بوده و هدف آن کاهش زمان خاموشی و تسریع در رفع مشکلات شبکه توزیع است.
معاون بهرهبرداری و امور دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان همدان گفت: اتوماسیون و مخابرات نیز واحد تخصصی و مسئول تأمین، نگهداری و بروزرسانی سیستمهای مخابراتی، کنترل از راه دور است و اتوماسیون شبکه را بر عهده دارد؛ واحد رولیاژ فعالیت دارند.
وی از نصب 124 دستگاه خطاسنج GSMدار بر روی شبکههای 20 کیلوولت استان در راستای هوشمندسازی شبکه خبر داد و عنوان کرد: اگر خطایی بر روی شبکه ایجاد شود سریع از طریق نشانگرهای خطا نمایش داده شده و نسبت به رفع آن اقدام میشود.
طهماسبیخو با بیان اینکه در حال حاضر 201 دستگاه سکسیونر، 21 دستگاه ریکلوزر، 93 پست کامپکت و در مجموع 585 نقطه کنترلی داریم، ادامه داد: نتیجه این اقدامات و تجهیزات 10 هزار و 246 کلیدزنی برای پشتیبانی اکیپها در گذر از پیک سال 1403 و کاهش پیمایش حداقل 307 هزار و 380 کیلومتر توسط اکیپها عملیاتی بوده است.
وی با اشاره به هوشمندسازی مرکز فوریتهای برق و حوادث گفت: همدان جزء هفت شرکت پیشگام در اجرای طرح همای 1 و 2 است.
معاون بهرهبرداری و امور دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان همدان افزود: نتیجه این فعالیتها ثبت خاموشیها به صورت هوشمند، امکان پاسخگویی به 300 تماس به صورت هوشمند و همزمان، نظارت و کنترل عملکرد اکیپهای اتفاقاتی و تعمیراتی به صورت هوشمند، دادهکاوی ماهیانه خاموشیهای استان به منظور پیشبینی و پیشگیری خاموشی و کاهش مدت زمان صفهای انتظار تماسهای مردمی است.
وی تصریح کرد: همه این اقدامات باعث شده نرخ انرژی توزیع نشده ما که در پایان سال 1400، 0.98 دقیقه بر مشترک بوده در پایان سال 1403 به 0.69 دقیقه بر مشترک برسد.