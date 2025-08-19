به گزارش ایلنا از همدان؛ فرهاد بختیاری‌فر ضمن گرامی‌‌‌داشت هفته دولت و یاد و خاطر شهیدان رجائی و باهنر، اظهار کرد: در هفته دولت امسال، ۲۱ پروژه مهم آبرسانی در سطح استان به بهره‌برداری می‌رسد که این پروژه‌ها با اعتبار ۱۰۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان اجرا شده است.

بختیاری‌فر با اشاره به توزیع این طرح‌ها در سطح استان بیان کرد: از مجموع پروژه‌های قابل افتتاح، ۱۰ پروژه در شهرستان ملایر، پنج پروژه در شهرستان نهاوند، سه پروژه در شهرستان کبودرآهنگ، دو پروژه در شهرستان فامنین و یک پروژه در شهرستان بهار قرار دارد.

وی ادامه داد: از جمله این طرح‌ها می‌توان به حفر و تجهیز چاه آب شرب روستای بهاره در شهرستان ملایر با اعتبار یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، احداث ایستگاه پمپاژ شهر علی‌آباد دمق با ۱۲ میلیارد تومان، اصلاح شبکه توزیع روستای قجرآب سفلی با ۱۲۰ میلیون تومان و احداث پست برق ایستگاه پمپاژ علی‌آباد دمق با اعتبار یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اشاره کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان خاطرنشان کرد: اتصال روستای ازناو به شبکه توزیع آب شهری با اعتبار ۴۰۰ میلیون تومان، اجرای خط و پست برق روستای کهریز توسک با اعتبار یک میلیار و ۸۰۰ میلیون تومان، اجرای خط انتقال آب این روستا با اعتبار ۲۳۰ میلیون تومان و حفر و تجهیز چاه آب شرب این روستا با اعتبار ۲۵۰ میلیون تومان، اتصال روستای جوراب به خط انتقال سد کلان با اعتبار ۴۴۰ میلیون تومان و همچنین احداث مخزن آب شرب روستای دهنو علی‌آباد با اعتبار پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از دیگر پروژه‌های شهرستان ملایر است.

بختیاری‌فر در ادامه به پروژه‌های شهرستان نهاوند اشاره کرد و توضیح داد: حفر، تجهیز و خط برق چاه‌ه جدید در روستاهای گوشه بدیع‌الزمان با اعتبار سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و روستاهای عباس‌آباد و شیراوند با اعتبار چهار میلیارد تومان، حفر و تجهیز چاه جدید روستاهای گیوکی و حسین‌آباد سرکان با اعتبار دو میلیارد تومان، تعویض شبکه آبرسانی روستای سعدوقاص با اعتبار سه میلیارد تومان و اجرای خط برق روستای دهنوعلیا با اعتبار یک میلیارد و ۵۰۰ میلون تومان از جمله پروژه‌های آماده افتتاح در این شهرستان هستند.

بختیاری‌فر مطرح کرد: در شهرستان کبودرآهنگ نیز پروژه آبرسانی به بخش گل‌تپه با اعتبار پنج میلیارد تومان، احداث مخزن آب روستای آقبلاغ مرشد با اعتبار سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و احداث مخزن آب روستای جگنلو با اعتبار دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اجرا شده است.

وی با اشاره به پروژه‌های شهرستان فامنین افزود: حفر چاه شماره ۲۱ شهر فامنین با دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و همچنین تجهیز و برق‌رسانی و خط پمپاژ این پروژه با اعتبار دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، انجام شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان در پایان یادآوری کرد: آبرسانی به شهر لالجین و مجتمع جمشیدآباد با اعتبار بیش از ۵۳ میلیارد تومان از جمله مهم‌ترین پروژه‌های هفته دولت در این شهرستان است.

