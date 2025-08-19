۲۱ پروژه آبرسانی در استان همدان افتتاح میشود
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان از بهرهبرداری و افتتاح ۲۱ پروژه آبرسانی با اعتباری بیش از ۱۰۷ میلیارد تومان در هفته دولت سال ۱۴۰۴ در شهرستانهای مختلف استان خبر داد.
به گزارش ایلنا از همدان؛ فرهاد بختیاریفر ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطر شهیدان رجائی و باهنر، اظهار کرد: در هفته دولت امسال، ۲۱ پروژه مهم آبرسانی در سطح استان به بهرهبرداری میرسد که این پروژهها با اعتبار ۱۰۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان اجرا شده است.
بختیاریفر با اشاره به توزیع این طرحها در سطح استان بیان کرد: از مجموع پروژههای قابل افتتاح، ۱۰ پروژه در شهرستان ملایر، پنج پروژه در شهرستان نهاوند، سه پروژه در شهرستان کبودرآهنگ، دو پروژه در شهرستان فامنین و یک پروژه در شهرستان بهار قرار دارد.
وی ادامه داد: از جمله این طرحها میتوان به حفر و تجهیز چاه آب شرب روستای بهاره در شهرستان ملایر با اعتبار یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، احداث ایستگاه پمپاژ شهر علیآباد دمق با ۱۲ میلیارد تومان، اصلاح شبکه توزیع روستای قجرآب سفلی با ۱۲۰ میلیون تومان و احداث پست برق ایستگاه پمپاژ علیآباد دمق با اعتبار یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اشاره کرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان خاطرنشان کرد: اتصال روستای ازناو به شبکه توزیع آب شهری با اعتبار ۴۰۰ میلیون تومان، اجرای خط و پست برق روستای کهریز توسک با اعتبار یک میلیار و ۸۰۰ میلیون تومان، اجرای خط انتقال آب این روستا با اعتبار ۲۳۰ میلیون تومان و حفر و تجهیز چاه آب شرب این روستا با اعتبار ۲۵۰ میلیون تومان، اتصال روستای جوراب به خط انتقال سد کلان با اعتبار ۴۴۰ میلیون تومان و همچنین احداث مخزن آب شرب روستای دهنو علیآباد با اعتبار پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از دیگر پروژههای شهرستان ملایر است.
بختیاریفر در ادامه به پروژههای شهرستان نهاوند اشاره کرد و توضیح داد: حفر، تجهیز و خط برق چاهه جدید در روستاهای گوشه بدیعالزمان با اعتبار سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و روستاهای عباسآباد و شیراوند با اعتبار چهار میلیارد تومان، حفر و تجهیز چاه جدید روستاهای گیوکی و حسینآباد سرکان با اعتبار دو میلیارد تومان، تعویض شبکه آبرسانی روستای سعدوقاص با اعتبار سه میلیارد تومان و اجرای خط برق روستای دهنوعلیا با اعتبار یک میلیارد و ۵۰۰ میلون تومان از جمله پروژههای آماده افتتاح در این شهرستان هستند.
بختیاریفر مطرح کرد: در شهرستان کبودرآهنگ نیز پروژه آبرسانی به بخش گلتپه با اعتبار پنج میلیارد تومان، احداث مخزن آب روستای آقبلاغ مرشد با اعتبار سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و احداث مخزن آب روستای جگنلو با اعتبار دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اجرا شده است.
وی با اشاره به پروژههای شهرستان فامنین افزود: حفر چاه شماره ۲۱ شهر فامنین با دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و همچنین تجهیز و برقرسانی و خط پمپاژ این پروژه با اعتبار دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، انجام شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان در پایان یادآوری کرد: آبرسانی به شهر لالجین و مجتمع جمشیدآباد با اعتبار بیش از ۵۳ میلیارد تومان از جمله مهمترین پروژههای هفته دولت در این شهرستان است.