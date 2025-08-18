ارائه بیش از 21 هزار خدمت به زائرین در درمانگاه تخصصی هلال احمر همدان در کربلا
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان همدان گفت: در ایام اربعین در شهر کربلا یک درمانگاه تخصصی در میدان تربت دائر شد که تخصص های داخلی، عفونی و اطفال انجام میشد که از 15 تا 25 مرداد بیش از 8 هزار نفر زائر مراجعه کردند و بیش از 21 هزار خدمت دریافت کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از همدان، علی سنجر بیگی گفت: در اربعین امسال جمعیت هلال احمر در دو محور اصلی درونمرزی و برونمرزی به ارائه خدمات میپردازد دربخش خدمات برونمرزی 7 دستگاه خودرو شامل آمبولانس و خودروهای کمکداربه کشور عراق اعزام شدهاند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان همدان از استقرار ۲5 پایگاه امدادی ثابت و موقت در مسیر تردد زائران اربعین خبر داد و گفت: این پایگاهها به صورت شبانهروزی آماده ارائه خدمات درمانی و امدادی به زائران هستند در مجموع، 58 نفر نیروی امدادی و درمانی در کشور عراق مستقر بودند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان همدان گفت: جمعیت هلال احمر استان همدان دارای بیش از 90 هزار عضو داوطلب است که این اعضا در ردههای مختلفی از جمله غنچههای هلال احمر در مقطع پیشدبستانی تا گروههای مرجع، مسئولان و شخصیتهای شاخص جامعه عضویت دارند.
وی افزود: از این تعداد، حدود 77 هزار نفر عضو سازمان جوانان و بیش از 20 هزار نفر عضو معاونت داوطلبان هستند. این افراد از طریق تکمیل فرم عضویت در سامانه جمعیت هلال احمر بهصورت رسمی ثبتنام شدهاند، هرچند ممکن است برخی از آنها به دلایلی مانند تحصیل یا عدم حضور در استان، فعلاً فعالیت عملی نداشته باشند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان همدان عنوان کرد: از میان این اعضا، نزدیک به 2000 نفر بهعنوان نیروهای آموزشدیده و عملیاتی در خدمت جمعیت هلال احمر هستند. این افراد در زمینههای مختلفی از جمله امداد و نجات، فعالیت در پایگاههای جادهای، مشارکت در عملیاتهای امدادی و همچنین ارائه خدمات تخصصی در حوزههای مرتبط همکاری میکنند.