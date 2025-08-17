پرداخت ۵۶ درصدی یارانه برای کود اوره به کشاورزان همدانی
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان از تداوم حمایت دولت از کشاورزان با پرداخت ۵۶ درصدی یارانه برای کود کشاورزی اوره خبر داد.
به گزارش ایلنا از همدان، بهروز الیاسی با اشاره به تغییرات اخیر در قیمت کود اوره، گفت: بر اساس مصوبه هیئت دولت، قیمت این نهاده مهم کشاورزی از تاریخ ۱۸ مرداد سالجاری افزایش یافته است.
وی افزود: این تصمیم بدلیل افزایش هزینههای تولید کود توسط پتروشیمیها اتخاذ شده، اما در عین حال، دولت همچنان با پرداخت یارانه قابل توجه، از کشاورزان حمایت میکند.
الیاسی با بیان اینکه کود اوره یکی از پرمصرفترین و حیاتیترین کودهای شیمیایی در بخش کشاورزی است، خاطرنشان کرد: با وجود افزایش قیمت، کشاورزان تنها ۴۴ درصد از قیمت تمامشده کود اوره را پرداخت میکنند و ۵۶ درصد از هزینه این کود توسط دولت بهصورت یارانه تامین میشود.
وی با اشاره به اینکه این میزان حمایت نشاندهنده عزم جدی دولت در پشتیبانی از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و حفظ امنیت غذایی کشور است، تأکید کرد: با هماهنگیهای انجام گرفته در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، روند تأمین و توزیع کود اوره در سطح استان همدان بهصورت منظم و بدون وقفه ادامه دارد.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان با بیان اینکه کشاورزان میتوانند با مراجعه به کارگزاران رسمی، کود مورد نیاز خود را با قیمت مصوب و در چارچوب سهمیهبندیهای تعیینشده دریافت کنند، گفت: در شرایطی که هزینههای تولید در بخش کشاورزی با نوسانات اقتصادی مواجه است، حمایتهای دولتی از جمله پرداخت یارانه به نهادههای کشاورزی، نقش مهمی در حفظ پایداری تولید، جلوگیری از کاهش سطح زیرکشت و تأمین امنیت غذایی کشور دارد، ضمن اینکه این حمایتها بهویژه برای کشاورزان خرد و متوسط، حیاتی و تعیینکننده است.
الیاسی با بیان اینکه از کشاورزان استان درخواست داریم تا با آزمایش خاک زمین زراعی و باغ خود در راستای استفاده بهینه از نهادههای کشاورزی اقدام کنند، یادآور شد: با این اقدام کشاورزان هم از مصرف بیرویه کود جلوگیری شده و هم از تحمیل هزینه اضافی جلوگیری میشود ضمن اینکه بهرهوری در تولید نیز اتفاق میافتد.