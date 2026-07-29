به گزارش ایلنا از بندرعباس، شکیب ذوالغیاث در دیدار با حبیب مسیحی تازیانی، مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان، آخرین وضعیت پروژه‌های در حال اجرای منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی‌بر پارسیان را از منظر ملاحظات و الزامات زیست‌محیطی بررسی کرد.

وی با تشریح روند اجرای طرح‌های توسعه‌ای منطقه اظهار کرد: رعایت استانداردهای زیست‌محیطی، توسعه متوازن و اجرای مسئولانه پروژه‌های صنعتی از اولویت‌های مدیریت منطقه ویژه است و تعامل سازنده با دستگاه‌های نظارتی و تخصصی، یکی از ارکان تحقق توسعه پایدار به شمار می‌رود.

ذوالغیاث با اشاره به شرایط خاص کشور افزود: از آغاز جنگ ۱۲ روزه تاکنون هیچ‌یک از فعالیت‌ها و پروژه‌های اجرایی منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی‌بر پارسیان متوقف نشده و تمامی طرح‌ها طبق برنامه و با جدیت در حال اجرا هستند.

وی ادامه داد: مدیریت منطقه با برنامه‌ریزی منسجم و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود، جبران عقب‌ماندگی‌های چند سال گذشته را با جدیت دنبال می‌کند و معتقد است توسعه صنعتی و اقتصادی باید همزمان با حفظ منابع طبیعی و رعایت کامل الزامات زیست‌محیطی محقق شود.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی‌بر پارسیان همچنین از همکاری اداره‌کل حفاظت محیط زیست هرمزگان قدردانی کرد و خواستار تداوم هماهنگی‌ها برای تسریع اجرای پروژه‌های توسعه‌ای در چارچوب ضوابط زیست‌محیطی شد.

در این نشست همچنین بر ضرورت بهره‌مندی مردم منطقه از منافع صنایع مستقر در منطقه ویژه تأکید شد و حاضران توسعه صنعتی را زمانی موفق دانستند که آثار آن به‌صورت ملموس در زندگی و معیشت مردم منطقه نمایان شود.

در ادامه، موضوع مجوزهای زیست‌محیطی صنایع مستقر در منطقه بررسی و بر رعایت استانداردهای زیست‌محیطی در تمامی مراحل احداث، بهره‌برداری و توسعه صنایع تأکید شد.

ذوالغیاث از پیش‌بینی راه‌اندازی مرکز پایش آنلاین آلایندگی هوا در برنامه اجرایی سال جاری منطقه خبر داد و گفت: این مرکز با هدف پایش مستمر شاخص‌های زیست‌محیطی به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی همچنین از احداث تصفیه‌خانه مرکزی منطقه خبر داد و افزود: این پروژه همزمان با راه‌اندازی مجتمع‌های پتروشیمی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد تا مدیریت اصولی پساب‌های صنعتی و حفاظت از محیط زیست منطقه تضمین شود.

در پایان این نشست، مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان و مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی‌بر پارسیان از پروژه آب‌شیرین‌کن «فرا آبرسان» و ساحل کلندون بازدید کردند و از نزدیک در جریان روند اجرای پروژه‌ها و اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساخت‌های زیست‌محیطی قرار گرفتند.

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