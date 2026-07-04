استاندار هرمزگان بر برگزاری باشکوه آیین تشییع رهبر شهید تأکید کرد/ ابلاغ تمهیدات لازم برای حضور مردم
استاندار هرمزگان با صدور پیامی، از مردم استان برای حضور گسترده در آیین تشییع رهبر شهید دعوت کرد و از ابلاغ تمهیدات لازم به دستگاههای اجرایی، فرمانداران و ناوگان حملونقل برای تسهیل حضور عزاداران و خدماترسانی به زائران خبر داد.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، استاندار هرمزگان با صدور پیامی ضمن دعوت از مردم برای حضور پرشور در آیین تشییع رهبر شهید، بر فراهم شدن تمامی مقدمات لازم برای برگزاری باشکوه این مراسم و خدماترسانی مناسب به عزاداران تأکید کرد.
محمد آشوری در این پیام، شهادت رهبر شهید را نتیجه اقدام جنایتکارانه دشمنان و صهیونیسم بینالملل دانست و تأکید کرد که خون پاک شهدا، اراده ملت ایران را برای تداوم مسیر انقلاب، مقاومت و ایستادگی مستحکمتر خواهد کرد.
وی با اشاره به روحیه انقلابی و ولایتمداری مردم هرمزگان، اظهار داشت: مردم این استان در همه مقاطع حساس انقلاب اسلامی، با بصیرت، وحدت و وفاداری در کنار نظام و ارزشهای انقلاب ایستادهاند و امروز نیز با حضور گسترده در آیینهای تشییع و سوگواری، بار دیگر انسجام و اقتدار ملی را به نمایش خواهند گذاشت.
استاندار هرمزگان همچنین با گرامیداشت یاد شهدای مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب، این حادثه را نمونهای دیگر از جنایت دشمنان دانست و افزود: ملت ایران هرگز این جنایتها را فراموش نخواهد کرد و یاد این شهدا همواره زنده خواهد ماند.
آشوری از خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، علما، روحانیون، دانشگاهیان، جوانان و تمامی اقشار مردم استان دعوت کرد با حضور گسترده در این مراسم تاریخی، بار دیگر وفاداری خود را به آرمانهای انقلاب اسلامی، ولایت و خون شهیدان نشان دهند.
وی همچنین از اتخاذ تمهیدات لازم برای برگزاری هرچه بهتر این مراسم خبر داد و گفت: دستورات لازم به فرمانداران، دستگاههای اجرایی، نیروهای امدادی، ناوگان حملونقل عمومی و سایر نهادهای مسئول ابلاغ شده است تا زمینه حضور آسان عزاداران هرمزگانی در آیین تشییع فراهم شود.
استاندار هرمزگان افزود: علاوه بر این، برنامهریزیهای لازم برای خدماترسانی و میزبانی شایسته از زائران و مسافران در سراسر استان انجام شده است.
آشوری در پایان ابراز امیدواری کرد که حضور گسترده مردم در این مراسم، پاسخی قاطع به دشمنان اسلام و ایران باشد و بار دیگر پیوند ناگسستنی ملت با آرمانهای انقلاب و ولایت را به نمایش بگذارد.