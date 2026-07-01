نفت ستاره خلیج فارس کارفرمای برتر در حوزه پیشگیری از اعتیاد
مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس، به پاس اقدامات مؤثر در حوزه پیشگیری از اعتیاد و اجرای برنامههای حمایتی و سلامتمحور، مورد تجلیل قرار گرفت.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، این تقدیر در توسعه برنامه های پیشگیرانه، ارتقای سلامت اجتماعی، صیانت از سرمایه انسانی و ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری در محیط کار صورت گرفت و مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس به عنوان کارفرمای مسئولیت پذیر اجتماعی در حوزه پیشگیری از اعتیاد معرفی و عنوان برتر ملی در سال ۱۴۰۴-۱۴۰۵ که نشانگر درایت، تعهد اجتماعی و باور عمیق شرکت نفت ستاره خلیج فارس به اهمیت پیشگیری، توانمند سازی و مشارکت در کاهش آسیب های اجتماعی است را از سوی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر دریافت کرد.
این برنامهها با تلاش و پیگیری مستمر واحد مددکاری شرکت و با رویکردی حمایتی، توانسته است زمینه توسعه خدمات تخصصی، تقویت نظام ارجاع، گسترش خدمات مشاوره و روانشناسی، ارائه حمایتهای رفاهی و استقرار برنامه همیار کارکنان (EAP) را در شبکه بهداشت شرکت فراهم کند.
این تقدیرنامه، بیانگر ارزش و اهمیت فعالیتهای تخصصی حوزه پیشگیری از اعتیاد و نقش مؤثر واحد مددکاری در صیانت از سرمایه انسانی شرکت و توسعه فرهنگ سلامت در محیط کار می باشد.