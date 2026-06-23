به گزارش ایلنا از بندرعباس، علیرضا رحیم پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت، با اشاره به شرایط پیش‌روی صنعت فولاد کشور اظهار داشت: سال ۱۴۰۵ برای صنعت فولاد، سالی همراه با چالش‌های متعدد در حوزه انرژی، صادرات و شرایط اقتصادی خواهد بود و از همین رو برنامه‌ریزی‌های لازم برای عبور از این شرایط و تداوم تولید در فولاد هرمزگان انجام شده است.

وی افزود: فولاد هرمزگان در سال جاری اجرای پروژه‌های توسعه‌ای را با جدیت دنبال می‌کند و تکمیل پروژه‌های راهبردی، به‌ویژه مگامدول احیای مستقیم، در صدر برنامه‌های شرکت قرار دارد تا زمینه بهره‌برداری از این طرح‌ها تا سال ۱۴۰۶ فراهم شود.

مدیرعامل فولاد هرمزگان با اشاره به مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی صنعت فولاد، محدودیت‌های انرژی را یکی از دغدغه‌های اصلی این بخش عنوان کرد و گفت: تأمین برق و گاز مورد نیاز واحدهای تولیدی از مهم‌ترین مسائل پیش‌روی شرکت در سال جاری است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مدیریت مصرف برق افزود: فولاد هرمزگان با خرید بیش از ۱۵۰ مگاوات برق از بورس انرژی توانسته بخش مهمی از نیاز خود را تأمین کند و به همین دلیل در ماه‌های گذشته با محدودیت جدی برق مواجه نشده است.

رحیم همچنین محدودیت گاز در فصل سرد سال را از دیگر چالش‌های پیش‌روی شرکت دانست و اظهار کرد: برای جبران آثار احتمالی کاهش تولید آهن اسفنجی ناشی از محدودیت گاز، برنامه‌ریزی لازم برای خرید و ذخیره‌سازی مواد اولیه مورد نیاز در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به حمایت‌های سهامدار عمده شرکت، تصریح کرد: تعامل مناسب میان فولاد هرمزگان و مجموعه فولاد مبارکه در سال گذشته نقش مؤثری در رفع بخشی از چالش‌های شرکت داشته است و در سال جاری نیز تأمین منابع مالی و افزایش سرمایه با حمایت سهامدار عمده برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای دنبال خواهد شد.

مدیرعامل فولاد هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود به شرایط صادرات محصولات فولادی اشاره کرد و گفت: با توجه به نقش صادراتی فولاد هرمزگان، محدودیت‌های موجود در حوزه صادرات تأثیر مستقیمی بر فعالیت‌های شرکت دارد و انتظار می‌رود با بهبود شرایط اقتصادی و کاهش تنش‌ها، مسیر صادرات برای شرکت‌های فولادی هموارتر شود.

رحیم همچنین از افزایش قابل توجه بودجه مسئولیت‌های اجتماعی و ورزشی فولاد هرمزگان خبر داد و افزود: با موافقت سهامدار عمده، در سال جاری مجموعاً ۲۱۰ میلیارد تومان برای اجرای برنامه‌های مسئولیت اجتماعی و حمایت از ورزش استان هرمزگان اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: از این میزان، ۶۰ میلیارد تومان به حوزه مسئولیت‌های اجتماعی و ۱۵۰ میلیارد تومان به توسعه ورزش اختصاص دارد که نسبت به سال گذشته حدود ۷۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

مدیرعامل فولاد هرمزگان تأکید کرد: این شرکت در کنار فعالیت‌های تولیدی و صنعتی، خود را متعهد به ایفای نقش مؤثر در توسعه استان هرمزگان می‌داند و تلاش خواهد کرد با اجرای برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی و ورزشی، سهم بیشتری در ارتقای کیفیت زندگی و توسعه پایدار استان داشته باشد.

انتهای پیام/