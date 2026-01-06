خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور:

معاون رئیس جمهور از دومین طرح بازچرخانی فاضلاب کشور در بندرعباس بازدید کرد

معاون رئیس جمهور از دومین طرح بازچرخانی فاضلاب کشور در بندرعباس بازدید کرد
کد خبر : 1738221
لینک کوتاه کپی شد.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، در جریان سفر اخیر خود به استان هرمزگان، ضمن دیدار با مقامات محلی، بازدید میدانی جامعی از زیرساخت‌های تصفیه خانه فاضلاب بندرعباس به عمل آورد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در دومین روز سفر استانی خود به استان هرمزگان از تصفیه خانه فاضلاب بندرعباس و روند تکمیل این پروژه ملی بازدید کرد.

کانون این بازدید، دومین طرح استفاده مجدد از فاضلاب شهری کشور بود که توانایی تصفیه و بازچرخانی روزانه ۱۰۰ هزار متر مکعب آب را داراست.

 انصاری با حضور در محل این پروژه، به صورت میدانی از بخش‌های کلیدی آن بازدید کرد. این بازدید شامل بررسی دقیق خروجی تصفیه خانه  بود تا کیفیت آب بازچرخانی شده برای مصارف مورد نظر مورد ارزیابی قرار گیرد.

 همچنین، از سوله آرو(RO) و یو اف (UF) فاز چهارم تصفیه تکمیلی، بخش شیرین‌سازی آب و همچنین ساختمان اداری پروژه بازدید نمودند.

این اقدام میدانی در راستای تأکیدات اخیر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بر اهمیت توسعه پایدار، توجه به سیاست‌های آبی و استفاده از فناوری‌های نوین (مانند تصفیه تکمیلی و شیرین‌سازی) برای رفع چالش کمبود منابع آب در مناطق جنوبی کشور صورت گرفت.

شایان به ذکر است  معاون رئیس جمهور با غرس نهال در تصفیه خانه شهر بندرعباس، پیوند توسعه با حفظ محیط‌زیست را تقویت کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی