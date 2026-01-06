معاون رئیس جمهور از دومین طرح بازچرخانی فاضلاب کشور در بندرعباس بازدید کرد

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در دومین روز سفر استانی خود به استان هرمزگان از تصفیه خانه فاضلاب بندرعباس و روند تکمیل این پروژه ملی بازدید کرد.

کانون این بازدید، دومین طرح استفاده مجدد از فاضلاب شهری کشور بود که توانایی تصفیه و بازچرخانی روزانه ۱۰۰ هزار متر مکعب آب را داراست.

انصاری با حضور در محل این پروژه، به صورت میدانی از بخش‌های کلیدی آن بازدید کرد. این بازدید شامل بررسی دقیق خروجی تصفیه خانه بود تا کیفیت آب بازچرخانی شده برای مصارف مورد نظر مورد ارزیابی قرار گیرد.

همچنین، از سوله آرو(RO) و یو اف (UF) فاز چهارم تصفیه تکمیلی، بخش شیرین‌سازی آب و همچنین ساختمان اداری پروژه بازدید نمودند.

این اقدام میدانی در راستای تأکیدات اخیر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بر اهمیت توسعه پایدار، توجه به سیاست‌های آبی و استفاده از فناوری‌های نوین (مانند تصفیه تکمیلی و شیرین‌سازی) برای رفع چالش کمبود منابع آب در مناطق جنوبی کشور صورت گرفت.

شایان به ذکر است معاون رئیس جمهور با غرس نهال در تصفیه خانه شهر بندرعباس، پیوند توسعه با حفظ محیط‌زیست را تقویت کردند.

