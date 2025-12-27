آکادمی فوتبال پالایش نفت بندرعباس با تمرکز بر استعدادیابی و تیمسازی پایه آغاز به کار کرد +فیلم
مدیرعامل باشگاه پالایش نفت بندرعباس گفت راهاندازی آکادمی فوتبال این باشگاه با هدف شناسایی استعدادهای بومی، تقویت ردههای پایه و ایجاد زیرساخت حرفهای برای آینده فوتبال استان هرمزگان انجام شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، در آیین افتتاح آکادمی فوتبال پالایش نفت بندرعباس، سینا کلهر مدیرعامل باشگاه ورزشی پالایش نفت بندرعباس از تمرکز راهبردی این باشگاه بر توسعه ردههای پایه و حرفهایسازی ساختار باشگاه خبر داد و گفت: مسیر اصلی موفقیت پایدار در فوتبال، از سرمایهگذاری اصولی در تیمهای پایه میگذرد.
کلهر با بیان اینکه تشکیل تیمهای پایه از برنامههای محوری باشگاه پالایش نفت بندرعباس بوده است، اظهار کرد: طی حدود یک ماه گذشته، فرایند شکلگیری تیمهای ردههای سنی امید، جوانان و نوجوانان آغاز شد. در این مسیر، فراخوانهای مختلفی منتشر و مراحل ارزیابی و استعدادیابی انجام شد که در نهایت به تشکیل تیمها و آغاز تمرینات منظم آنها انجامید.
وی افزود: تیمهای شکلگرفته در حال حاضر در مرحله ابتدایی و مقدماتی قرار دارند و برنامه باشگاه، تقویت تدریجی این تیمها و تداوم فرایند استعدادیابی است. بر همین اساس، تلاش میکنیم با همکاری مدارس و معلمان تربیتبدنی استان، دامنه شناسایی استعدادها را گسترش دهیم تا تیمهای پایه با پشتوانه قویتری فعالیت خود را ادامه دهند.
مدیرعامل باشگاه ورزشی پالایش نفت بندرعباس با اشاره به اهمیت زیرساختسازی پیش از گسترش فعالیتها تصریح کرد: افتتاح رسمی آکادمی فوتبال، نقطه آغاز یک مسیر هدفمند است. هدف ما این است که ابتدا زیرساختهای لازم فراهم شود تا بتوانیم میزبان رویدادهای ورزشی و مسابقات منسجم در سطح مدارس و استان باشیم و این برنامهها به شکل پایدار ادامه پیدا کند.
کلهر با تأکید بر اولویت کیفیت بر کمیت در برنامههای باشگاه گفت: در مقطع فعلی تمرکز ما بر ارتقای کیفی دو تیم اصلی فوتبال و فوتسال باشگاه است. توسعه شتابزده رشتهها بدون تثبیت کیفیت، میتواند به کل مجموعه آسیب بزند. سیاست باشگاه این است که تا زمان رسیدن تیمها به نقطه مطلوب، از جمله صعود و ماندگاری در لیگ برتر، تمرکز خود را حفظ کند.
وی در پایان با اشاره به رویکرد حرفهای باشگاهداری خاطرنشان کرد: نگاه ما صرفاً تیمداری نیست، بلکه باشگاهداری حرفهای را دنبال میکنیم؛ به این معنا که منابع مالی پایدار، زیرساختهای مناسب و چارچوبهای حرفهای در باشگاه شکل بگیرد. پس از تحقق این اهداف، توسعه سایر رشتهها و تیمها نیز با قدرت و برنامهریزی دقیق انجام خواهد شد.