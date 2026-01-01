خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پالایش نفت بندرعباس پیشگام در ایفای مسئولیت‌های اجتماعی؛ کمک به توسعه خدمات بهداشت و درمان جانبازان هرمزگان

پالایش نفت بندرعباس پیشگام در ایفای مسئولیت‌های اجتماعی؛ کمک به توسعه خدمات بهداشت و درمان جانبازان هرمزگان
کد خبر : 1736140
لینک کوتاه کپی شد.

شرکت پالایش نفت بندرعباس در ادامه رویکرد مسئولانه خود، بخشی از تجهیزات تخصصی پزشکی و توانبخشی جانبازان معزز هشت سال دفاع مقدس در هرمزگان را با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال تأمین و اهدا کرد.

به گزارش ایلنا از بندرعباس، در راستای تقویت زیرساخت‌های بهداشت و درمان و ارتقای سطح سلامت ایثارگران ، شرکت پالایش نفت بندرعباس در چارچوب سیاست‌های خود در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی و با هدف حمایت مؤثر از ایثارگران، بخشی از ملزومات پزشکی و درمانی جانبازان نیروهای مسلح هرمزگان را تامین کرد.

بر اساس این گزارش، این اقدام که با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال انجام شد، با تمرکز بر پاسخ به نیازهای درمانی و توانبخشی جامعه هدف طراحی و عملیاتی شده و نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات سلامت برای جانبازان ایفا می‌کند.

در قالب این طرح، تجهیزات متنوع پزشکی و توانبخشی از جمله تخت‌ بیمارستانی، ویلچر برقی، ویلچر معمولی،ویلچر حمام ،دستگاه اکسیژن‌ساز و ملزومات دیگر را تهیه و در اختیار جانبازان معزز قرار گرفت، تجهیزاتی که متناسب با نیازهای درمانی این عزیزان انتخاب شده و می‌تواند تأثیر بسزایی در بهبود شرایط جسمی، افزایش استقلال فردی و ارتقای کیفیت زندگی آنان داشته باشد.

گفتنی است شرکت پالایش نفت بندرعباس در سال‌های اخیر، علاوه بر نقش‌آفرینی مؤثر در حوزه تولید و تأمین انرژی کشور، اقدامات متعددی را در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی به‌ویژه در زمینه توسعه زیرساخت‌های بهداشت و درمان، حمایت از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، مشارکت در پروژه‌های عمرانی، آموزشی و رفاهی و ارتقای سطح خدمات عمومی در استان هرمزگان به اجرا درآورده است.

این شرکت با استمرار چنین برنامه‌هایی، تلاش دارد ضمن ایفای نقش مؤثر در توسعه پایدار منطقه، پیوند خود با جامعه محلی را تقویت کرده و الگویی عملی از مسئولیت‌پذیری اجتماعی در صنعت نفت کشور ارائه دهد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی