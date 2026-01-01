پالایش نفت بندرعباس پیشگام در ایفای مسئولیتهای اجتماعی؛ کمک به توسعه خدمات بهداشت و درمان جانبازان هرمزگان
شرکت پالایش نفت بندرعباس در ادامه رویکرد مسئولانه خود، بخشی از تجهیزات تخصصی پزشکی و توانبخشی جانبازان معزز هشت سال دفاع مقدس در هرمزگان را با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال تأمین و اهدا کرد.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، در راستای تقویت زیرساختهای بهداشت و درمان و ارتقای سطح سلامت ایثارگران ، شرکت پالایش نفت بندرعباس در چارچوب سیاستهای خود در حوزه مسئولیتهای اجتماعی و با هدف حمایت مؤثر از ایثارگران، بخشی از ملزومات پزشکی و درمانی جانبازان نیروهای مسلح هرمزگان را تامین کرد.
بر اساس این گزارش، این اقدام که با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال انجام شد، با تمرکز بر پاسخ به نیازهای درمانی و توانبخشی جامعه هدف طراحی و عملیاتی شده و نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات سلامت برای جانبازان ایفا میکند.
در قالب این طرح، تجهیزات متنوع پزشکی و توانبخشی از جمله تخت بیمارستانی، ویلچر برقی، ویلچر معمولی،ویلچر حمام ،دستگاه اکسیژنساز و ملزومات دیگر را تهیه و در اختیار جانبازان معزز قرار گرفت، تجهیزاتی که متناسب با نیازهای درمانی این عزیزان انتخاب شده و میتواند تأثیر بسزایی در بهبود شرایط جسمی، افزایش استقلال فردی و ارتقای کیفیت زندگی آنان داشته باشد.
گفتنی است شرکت پالایش نفت بندرعباس در سالهای اخیر، علاوه بر نقشآفرینی مؤثر در حوزه تولید و تأمین انرژی کشور، اقدامات متعددی را در حوزه مسئولیتهای اجتماعی بهویژه در زمینه توسعه زیرساختهای بهداشت و درمان، حمایت از خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، مشارکت در پروژههای عمرانی، آموزشی و رفاهی و ارتقای سطح خدمات عمومی در استان هرمزگان به اجرا درآورده است.
این شرکت با استمرار چنین برنامههایی، تلاش دارد ضمن ایفای نقش مؤثر در توسعه پایدار منطقه، پیوند خود با جامعه محلی را تقویت کرده و الگویی عملی از مسئولیتپذیری اجتماعی در صنعت نفت کشور ارائه دهد.