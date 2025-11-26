بیانیه خانه کارگر هرمزگان به مناسبت روز بسیج

به گزارش ایلنا، در این بیانه آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

خانه کارگر هرمزگان فرا رسیدن روز بسیج را به تمامی بسیجیان غیور، مخلص و فداکار میهن اسلامی، به‌ویژه بسیجیان کارگر که همواره در صف نخست خدمت، ایثار و دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی بوده‌اند، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نماید.

بسیج، یادگار ماندگار حضرت امام خمینی(ره)، نمادی روشن از ایمان، بصیرت، غیرت و مسئولیت‌پذیری ملت ایران است؛ نهادی مردمی که در طول هشت سال دفاع مقدس با رشادت‌ها و جانفشانی‌های فراموش‌نشدنی، امنیت و استقلال کشور را پاس داشت و از تمامیت ارضی ایران دفاعی تاریخی و برگرفته از فرهنگ عاشورایی به نمایش گذاشت.

امروز نیز بسیج همان روحیه و همان هویت الهی را ادامه داده و در عرصه‌های خودکفایی، سازندگی پس از جنگ، محرومیت‌زدایی، خدمات اجتماعی، علمی، پژوهشی، فناوری و حتی عرصه‌های نظامی و دفاعی نقشی بی‌بدیل ایفا می‌کند. حضور پرصلابت بسیجیان ایران اسلامی در وقایع اخیر منطقه، به‌ویژه جنگ ۱۲ روزه، بار دیگر چهره‌ای روشن از اقتدار، هوشمندی و رشادت فرزندان این مرز و بوم را به جهانیان نشان داد.

خانه کارگر با افتخار اعلام می‌دارد که کارگران بسیجی یکی از ستون‌های اصلی پیشرفت صنعتی، اقتصادی و حتی فرهنگی کشور هستند. این عزیزان با ترکیب ایمان و تخصص، علاوه بر حضور مؤثر در سنگر تولید، در صحنه‌های دفاع، خدمت‌رسانی و سازندگی نیز منشأ آثار بزرگ بوده‌اند.

به همین مناسبت، خانه کارگر هرمزگان

ضمن تقدیم تبریک ویژه به برادران وخواهران بسیج کارگری، تلاش‌ها و خدمات بی‌وقفه آنان را ارج نهاده و بر ادامه این مسیر نورانی تأکید می‌کند.

از عموم مردم شریف ایران و به‌ویژه قشر محترم و زحمتکش کارگران دعوت می‌کند در مراسم بزرگداشت روز بسیج و آیین‌های تجلیل از بسیجیان عزیز حضور پرشور داشته باشند.

همچنین درخواست می‌شود کارگران عزیز و خانواده‌های محترم‌شان با حضور در پایگاه‌های بسیج و حوزه‌های مقاومت ضمن احوال‌پرسی، قدردانی و عرض خدا قوت، بار دیگر پیوند عمیق خود با این نهاد مقدس را به نمایش گذارند.

بسیج، مظهر وحدت ملی، ایمان راسخ و روح بلند مردم ایران است و بی‌تردید نقش آن در تداوم عزت، امنیت و پیشرفت کشور بیش از گذشته نیز خواهد درخشید.

والسلام علی من اتبع الهدی

خانه کارگرهرمزگان

انتهای پیام/