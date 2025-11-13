تأمین خوراک پالایشگاه، وظیفه دولت است +فیلم

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجی‌آباد، بندرخمیر و ابوموسی در مجلس شورای اسلامی در مراسم امروز شرکت نفت آفتاب، با اشاره به مشکلات موجود در تأمین خوراک و مطالبات این پالایشگاه از دولت، بر لزوم حمایت جدی وزارت نفت از مجموعه‌های تولیدی و پالایشی تأکید کرد.

مرادی گفت: پالایشگاه نفت آفتاب از ظرفیت‌های مهم صنعتی استان هرمزگان است که با اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم برای صدها نفر نقش مؤثری در اقتصاد منطقه دارد، اما استمرار فعالیت آن نیازمند حمایت عملی دولت در تأمین خوراک و پرداخت مطالبات معوق است. وی افزود: دولت وظیفه دارد زمینه پایداری تولید را در پالایشگاه‌ها فراهم کند. امروز تولید سوخت و فرآورده‌های نفتی یک مسئله ملی است و نمی‌توان با نگاه منطقه‌ای یا محدود به مشکلات این واحدها پرداخت. نماینده مردم بندرعباس با قدردانی از تلاش کارکنان و مدیران پالایشگاه نفت آفتاب، تأکید کرد: مجلس آمادگی دارد برای رفع موانع قانونی و تسریع در پرداخت بدهی‌ها از طریق تعامل با وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه پیگیری‌های لازم را انجام دهد. حجم ویدیو: 30.02M | مدت زمان ویدیو: 00:03:07 دانلود ویدیو

انتهای پیام/