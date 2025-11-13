خبرگزاری کار ایران
احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس:

تأمین خوراک پالایشگاه، وظیفه دولت است +فیلم

تأمین خوراک پالایشگاه، وظیفه دولت است +فیلم
احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجی‌آباد، بندرخمیر و ابوموسی در مجلس شورای اسلامی مشکلات پالایشگاه نفت آفتاب باید با نگاه ملی حل شود

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس،  احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجی‌آباد، بندرخمیر و ابوموسی در مجلس شورای اسلامی در مراسم امروز شرکت نفت آفتاب، با اشاره به مشکلات موجود در تأمین خوراک و مطالبات این پالایشگاه از دولت، بر لزوم حمایت جدی وزارت نفت از مجموعه‌های تولیدی و پالایشی تأکید کرد.

مرادی گفت: پالایشگاه نفت آفتاب از ظرفیت‌های مهم صنعتی استان هرمزگان است که با اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم برای صدها نفر نقش مؤثری در اقتصاد منطقه دارد، اما استمرار فعالیت آن نیازمند حمایت عملی دولت در تأمین خوراک و پرداخت مطالبات معوق است.

وی افزود: دولت وظیفه دارد زمینه پایداری تولید را در پالایشگاه‌ها فراهم کند. امروز تولید سوخت و فرآورده‌های نفتی یک مسئله ملی است و نمی‌توان با نگاه منطقه‌ای یا محدود به مشکلات این واحدها پرداخت.

نماینده مردم بندرعباس با قدردانی از تلاش کارکنان و مدیران پالایشگاه نفت آفتاب، تأکید کرد: مجلس آمادگی دارد برای رفع موانع قانونی و تسریع در پرداخت بدهی‌ها از طریق تعامل با وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه پیگیری‌های لازم را انجام دهد.

