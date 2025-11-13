به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، مهدی دوستی رئیس هیأت‌مدیره شرکت نفت آفتاب در جریان بازدید امروز جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از این مجموعه، با گلایه از نبود خوراک و حمایت کافی از سوی دستگاه‌های دولتی، وضعیت فعلی پالایشگاه را نگران‌کننده توصیف کرد.

دوستی گفت: نبود خوراک پایدار و تاخیر در تأمین مواد اولیه موجب کاهش ظرفیت تولید و در نهایت تعدیل بخشی از نیروی انسانی این مجموعه شده است؛ در حالی که پالایشگاه نفت آفتاب توان اشتغال‌زایی و تولید قابل‌توجهی برای استان دارد.

وی افزود: انتظار ما از دولت و وزارت نفت این است که با نگاهی ملی به مسئله خوراک پالایشگاه‌ها نگاه کنند. ما برای حفظ نیروی کار و تداوم فعالیت ناچار به حمایت واقعی و تصمیمات عملی در سطح ملی هستیم

رئیس هیأت‌مدیره شرکت نفت آفتاب در پایان ضمن قدردانی از حضور نمایندگان مجلس در این بازدید، ابراز امیدواری کرد که با پیگیری‌های نمایندگان مردم و همراهی وزارتخانه‌های مرتبط، مشکل خوراک و مطالبات این پالایشگاه در آینده‌ای نزدیک برطرف شود تا چرخه تولید متوقف نشود.

حجم ویدیو: 29.26M | مدت زمان ویدیو: 00:01:40 دانلود ویدیو

انتهای پیام/