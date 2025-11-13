خبرگزاری کار ایران
رئیس هیأت‌مدیره شرکت نفت آفتاب:

تعدیل نیرو نتیجه بی‌توجهی به تأمین پایدار خوراک است + فیلم

کد خبر : 1713781
در جریان بازدید امروز جمعی از نمایندگان مجلس از پالایشگاه نفت آفتاب، مهدی دوستی رئیس هیأت‌مدیره این مجموعه با گلایه از نبود خوراک و حمایت کافی از سوی دولت، تأکید کرد که ادامه این وضعیت می‌تواند به کاهش تولید و تعدیل بیشتر نیروی انسانی منجر شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، مهدی دوستی رئیس هیأت‌مدیره شرکت نفت آفتاب در جریان بازدید امروز جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از این مجموعه، با گلایه از نبود خوراک و حمایت کافی از سوی دستگاه‌های دولتی، وضعیت فعلی پالایشگاه را نگران‌کننده توصیف کرد.

دوستی گفت: نبود خوراک پایدار و تاخیر در تأمین مواد اولیه موجب کاهش ظرفیت تولید و در نهایت تعدیل بخشی از نیروی انسانی این مجموعه شده است؛ در حالی که پالایشگاه نفت آفتاب توان اشتغال‌زایی و تولید قابل‌توجهی برای استان دارد.

وی افزود: انتظار ما از دولت و وزارت نفت این است که با نگاهی ملی به مسئله خوراک پالایشگاه‌ها نگاه کنند. ما برای حفظ نیروی کار و تداوم فعالیت ناچار به حمایت واقعی و تصمیمات عملی در سطح ملی هستیم

رئیس هیأت‌مدیره شرکت نفت آفتاب در پایان ضمن قدردانی از حضور نمایندگان مجلس در این بازدید، ابراز امیدواری کرد که با پیگیری‌های نمایندگان مردم و همراهی وزارتخانه‌های مرتبط، مشکل خوراک و مطالبات این پالایشگاه در آینده‌ای نزدیک برطرف شود تا چرخه تولید متوقف نشود.

حجم ویدیو: 29.26M | مدت زمان ویدیو: 00:01:40 دانلود ویدیو
