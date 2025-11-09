قائم مقام صداوسیمای مرکز خلیج فارس منصوب شد

به گزارش ایلنا از بندرعباس، علی عیسوی از سال ۱۳۹۷ به عنوان معاون خبر صداوسیمای مرکز خلیج فارس فعالیت دارد و اکنون با حفظ سمت به عنوان قائم مقام صداوسیمای مرکز خلیج فارس منصوب شده است.

مدیریت پشتیبانی و هماهنگی خبر، مدیریت اتاق خبر و معاونت خبر صداوسیمای مرکز خلیج فارس از سوابق علی عیسوی است.

محسن رییسی از ۲۰ دی ۱۴۰۲ مدیرکل صداوسیمای مرکز سیمای مرکز خلیج فارس شد.

