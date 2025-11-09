خبرگزاری کار ایران
قائم مقام صداوسیمای مرکز خلیج فارس منصوب شد

قائم مقام صداوسیمای مرکز خلیج فارس منصوب شد
با حکم محسن رئیسی مدیرکل صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، علی عیسوی به سمت قائم مقام این مرکز منصوب شد.

به گزارش ایلنا از بندرعباس،  علی عیسوی از سال ۱۳۹۷ به عنوان معاون خبر صداوسیمای مرکز خلیج فارس فعالیت دارد و اکنون با حفظ سمت به عنوان قائم مقام صداوسیمای مرکز خلیج فارس منصوب شده است.

مدیریت پشتیبانی و هماهنگی خبر، مدیریت اتاق خبر و معاونت خبر صداوسیمای مرکز خلیج فارس از سوابق علی عیسوی است.

محسن رییسی از ۲۰ دی ۱۴۰۲ مدیرکل صداوسیمای مرکز سیمای مرکز خلیج فارس شد.

 

