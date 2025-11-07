قرآن؛ چراغ راه ایمان، عمل و خدمت در صنعت گاز کشور
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، آیین اختتامیه شانزدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم کارکنان شرکت ملی گاز ایران با حضور سعید توکلی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، طه کبیری، رئیس دارالقرآن و دبیر شورای فرهنگی شرکت ملی گاز ایران، و حمیدرضا بنیاسدی، مدیر منطقه شش عملیات انتقال گاز، در فضایی سرشار از معنویت، همدلی و نور قرآن برگزار شد.
توکلی: ایمان، عمل و پایداری؛ سه رکن ماندگاری در مسیر خدمت به قرآن و ملت ایران
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در آغاز سخنان خود با تلاوت سوره مبارکه والعصر گفت:خداوند در این سوره به عصر سوگند یاد میکند و میفرماید: إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِی خُسْرٍ، إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ؛ همه در زیانند مگر آنان که ایمان آوردند و ایمانشان را در عمل ثابت کردند. از همه میخواهم تفسیر این سوره را با دقت بخوانند، چرا که جوهره آن، پیوند ایمان با عمل است.
وی با قدردانی از دستاندرکاران برگزاری این رویداد قرآنی افزود: برگزاری چنین مسابقاتی حاصل مجاهدت انسانهایی است که بذر این حرکت معنوی را از ۲۵ سال پیش در خاک حاصلخیز فرهنگ قرآنی کاشتند و امروز میبینیم این بذر به درختی تناور بدل شده است.
توکلی با اشاره به مقام شامخ شهدا و ایثار کارکنان صنعت گاز گفت: شهیدانی چون آذربادگان و بنیاسدی در میدان خطر ایستادند و جان خود را فدای آرامش ملت کردند. آنان شهیدان بصیرتاند و چراغ راه نسلهای بعد خواهند بود.
وی با تأکید بر نقش شرکت ملی گاز ایران در امنیت انرژی کشور تصریح کرد: این شرکت ۷۳ درصد انرژی کشور را تأمین میکند و قلب تپنده اقتصاد ملی است. افتخار میکنم که در چنین مجموعهای خدمت میکنم.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در پایان سخنان خود، کارکنان صنعت گاز را «سفیران صرفهجویی» دانست و افزود: اصلاح الگوی مصرف انرژی باید از خانوادهها آغاز شود. بانوان نقش تعیینکنندهای در این فرهنگسازی دارند. مردمان جنوب کشور، بهویژه بندرعباس و استان هرمزگان، مردمانی باصفا، پرتلاش و اهل ایماناند و بیتردید مسیر تعالی این خطه ادامه خواهد داشت. توصیهام این است که قرآنی بیندیشید، قرآنی عمل کنید و قرآنی زندگی کنید.
بنیاسدی: همافزایی معنویت و تخصص، رمز پایداری در صنعت گاز کشور
در ادامه، حمیدرضا بنیاسدی، مدیر منطقه شش عملیات انتقال گاز ایران، ضمن قدردانی از حضور و حمایت مدیران ارشد شرکت ملی گاز گفت: حضور دکتر توکلی، معاون محترم وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، و مهندس خضرایی، مدیرعامل محترم شرکت انتقال گاز ایران، مایه دلگرمی مجموعه مناطق عملیاتی است و روح تازهای در کالبد همکاران خط مقدم خدمت میدمد.
وی افزود: اقدام ارزشمند دکتر کبیری در واگذاری میزبانی این دوره از مسابقات به مناطق عملیاتی، گامی مؤثر در توزیع متوازن فعالیتهای فرهنگی و تقویت پیوند معنویت با مسئولیتهای حرفهای کارکنان بود؛ افتخاری که نصیب منطقه شش شد.
مدیر منطقه شش برگزاری مسابقات قرآنی را نمادی از پیوند علم، ایمان و عمل دانست و گفت: تمام شرکتکنندگان در این مسابقات برندگان واقعیاند؛ چراکه حضور در مسیر قرآن خود بالاترین افتخار است. موفقیت در برگزاری چنین برنامههایی حاصل همافزایی، کار تیمی و همدلی تمام واحدهاست.
کبیری: قرآن، پیونددهنده ایمان، علم و خانواده در صنعت گاز
در بخش پایانی آیین، طه کبیری، رئیس دارالقرآن و دبیر شورای فرهنگی شرکت ملی گاز ایران، با تأکید بر استمرار جریان قرآنی در خانواده بزرگ صنعت گاز گفت: قطار شانزدهمین دوره مسابقات “بهار در بهار” به ایستگاه پایانی خود رسید؛ ایستگاهی که نماد شکوفایی ایمان، دانش و همدلی در مجموعهای است که مأموریتش تأمین انرژی و رسالتش ترویج معنویت است.
وی با اشاره به گسترش چشمگیر جامعه قرآنی شرکت ملی گاز افزود: از سال ۱۴۰۱ تاکنون، با ایجاد بسترهای آموزشی و انگیزشی، جامعه قرآنی شرکت از ۶ هزار نفر به بیش از ۲۳ هزار نفر رسیده است. این آمار، بیانگر عمق تحول فرهنگی و معنوی در صنعت گاز است.
رونمایی از نسخه سوم نرمافزار تخصصی قرآنی صنعت گاز
در همین مراسم، با حضور دکتر توکلی و برخی مدیران ارشد صنعت نفت و گاز، نسخه سوم نرمافزار تخصصی قرآنی شرکت ملی گاز ایران رونمایی شد. این نرمافزار که به همت دارالقرآن شرکت ملی گاز در سال ۱۴۰۲ راهاندازی شده است، اکنون شامل بانک اطلاعاتی قاریان برجسته کشور، صوت قاریان، ترجمه معنای فارسی و انگلیسی، نمونه سوالات قرآنی و سایر امکانات تخصصی شده و به عنوان ابزار آموزشی و مدیریتی نوین در سطح ملی مورد استفاده قرار میگیرد.
کبیری از انتشار مجموعه کتابهای آموزشی قرآنی برای کودکان و نوجوانان نیز خبر داد و گفت: این اقدامات نشان میدهد که قرآن در شرکت ملی گاز نهتنها یک فعالیت فرهنگی، بلکه یک راهبرد توسعه انسانی است.
تجلیل از خانواده شهید آذربادگان؛ تجسم پیوند قرآن و ایثار
در حاشیه این مراسم معنوی، از خانواده شهید سعید آذربادگان – از شهدای جنگ دوازدهروزه و همرزم شهید سردار حاجیزاده توسط دکتر سعید توکلی تقدیر و تجلیل بهعمل آمد. این اقدام در راستای پاسداشت مقام شامخ ایثارگران صنعت گاز، یادآور پیوند عمیق میان ایمان قرآنی، خدمت صادقانه و فرهنگ جهاد و شهادت در خانواده بزرگ صنعت گاز کشور بود.