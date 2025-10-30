خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شرکت نفت ستاره خلیج فارس امسال نیز رتبه برتر پدافند غیرعامل کشور را کسب کرد

شرکت نفت ستاره خلیج فارس امسال نیز رتبه برتر پدافند غیرعامل کشور را کسب کرد
کد خبر : 1706966
لینک کوتاه کپی شد.

مهرداد دهداری مدیر HSE و پدافند غیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس از سوی سازمان پدافند غیرعامل کشور و وزارت نفت به عنوان مدیر برتر پدافند غیرعامل معرفی شد.

به گزارش ایلنا از بندرعباس، مهرداد دهداری مدیر HSE و پدافند غیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس از سوی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور و وزیر نفت به عنوان مدیر برتر پدافند غیرعامل معرفی شد.

همزمان با ایام نکوداشت پدافند غیرعامل سال ۱۴۰۴ با شعار «پدافند غیرعامل، تاب آوری زیرساختی، پایداری اجتماعی» در راستای لحاظ نمودن اصول و الزامات پدافند غیرعامل در ایام جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، مهرداد دهداری مدیر HSE و پدافند غیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس از سوی غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور و محسن پاک نژاد وزیر نفت به عنوان مدیر برتر پدافند غیرعامل معرفی شد و لوح تقدیر دریافت کرد.

پالایشگاه ستاره خلیج فارس که یکی از زیرساخت های اساسی ایران اسلامی محسوب می شود با رعایت اصول پدافند غیرعامل، برای چند سال متوالی این افتخار را در کارنامه درخشان خود به ثبت رسانده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ