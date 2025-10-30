شرکت نفت ستاره خلیج فارس امسال نیز رتبه برتر پدافند غیرعامل کشور را کسب کرد

به گزارش ایلنا از بندرعباس، مهرداد دهداری مدیر HSE و پدافند غیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس از سوی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور و وزیر نفت به عنوان مدیر برتر پدافند غیرعامل معرفی شد.

همزمان با ایام نکوداشت پدافند غیرعامل سال ۱۴۰۴ با شعار «پدافند غیرعامل، تاب آوری زیرساختی، پایداری اجتماعی» در راستای لحاظ نمودن اصول و الزامات پدافند غیرعامل در ایام جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، مهرداد دهداری مدیر HSE و پدافند غیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس از سوی غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور و محسن پاک نژاد وزیر نفت به عنوان مدیر برتر پدافند غیرعامل معرفی شد و لوح تقدیر دریافت کرد.

پالایشگاه ستاره خلیج فارس که یکی از زیرساخت های اساسی ایران اسلامی محسوب می شود با رعایت اصول پدافند غیرعامل، برای چند سال متوالی این افتخار را در کارنامه درخشان خود به ثبت رسانده است.

