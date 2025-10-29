خبرگزاری کار ایران
زیباسازی دیوار ساختمان غسالخانه آرامستان بندرعباس با احادیث معصومین (ع)

رئیس سازمان مدیریت آرامستان شهرداری بندرعباس از اجرای زیباسازی منظر غسالخانه آرامستان بندرعباس با نقاشی و خطاطی از احادیث معصومین علیهم السلام خبر داد.

به گزارش ایلنا از بندرعباس، امید کاردانی در این ارتباط اظهار کرد: در آرامستان ها می بایست با همیاری هنرمندان در مسیر سبک زندگی اسلامی فضاهایی تأثیرگذار برای زائران اهل قبور ایجاد کرد.

کاردانی با توجه به اینکه آرامستان ها نمادی از خانه ابدی و آرامگاه همیشگی افراد پس از کوچ به جهان آخرت است، اظهار داشت: با توجه به جایگاه این مکان مقدس در دین، پروژه زیباسازی منظر بهشت زهرا(س) با هنرنمایی هنرمندان نقاشی و خطاطی دیواره های ساختمان غسالخانه صورت گرفت.

این مقام مسئول ادامه داد: خطاطی دیواره ها با احادیث معصومین علیهم السلام با محوریت سبک زندگی اسلامی، معاد، انتظار فرج و آداب زیارت اهل قبور برای بهره مندی زائران اهل قبور در مسیر بندگی خدا ایجاد شده است.

رئیس سازمان مدیریت آرامستان شهرداری بندرعباس از کارشناسان مذهبی و هنرمندان خواستار شد: مجموعه آرامستان نیازمند تعامل،همفکری و همراهی کارشناسان دینی بهمراه هنرمندان برای ایجاد زیباسازی در فضاهای بهشت زهرا(س) بوده تا شاهد منظر زیباتری در آرامستان شهرمان باشیم.

