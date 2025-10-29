به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، مرحله نهایی شانزدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن، نهج‌البلاغه و اذان شرکت ملی گاز ایران، ویژه کارکنان و همسران به میزبانی منطقه شش عملیات انتقال گاز در شهر بندرعباس آغاز شد. این رویداد فرهنگی، قرآنی نمادی از اهتمام شرکت ملی گاز ایران به نهادینه‌سازی مفاهیم الهی و گسترش سرمایه‌های معنوی در میان کارکنان و خانواده‌های آنان است.

براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این مسابقات در دو بخش آقایان و بانوان برگزار می گردد به‌ گونه‌ای که رقابت‌های ویژه آقایان در هفتم آبان‌ماه و بخش بانوان با فاصله یک هفته، در چهاردهم همین ماه برگزار می شود. تمامی مراحل اجرایی، داوری و محتوایی این مسابقات با رعایت دستورالعمل‌های تخصصی دارالقرآن شرکت ملی گاز ایران و با بهره‌گیری از داوران برجسته کشوری انجام می شود.

در مراسم افتتاحیه این مسابقات، مهندس حمیدرضا بنی‌اسدی، مدیر منطقه شش عملیات انتقال گاز، ضمن خیرمقدم به متسابقین، مدیران و میهمانان حاضر، گفت: متسابقین ارجمند مسابقات قرآن کریم، نهج‌البلاغه و اذان شرکت ملی گاز ایران به شهر بندرعباس، دیار خلیج همیشه فارس و به منطقه شش عملیات انتقال گاز صمیمانه خوش آمدید. همچنین عرض خیر مقدم دارم به رییس محترم دارالقرآن کریم شرکت ملی گاز ایران جناب آقای دکتر کبیری و سایر مدیران صنعت نفت و گاز که در جمع ما حضور دارند. مایه‌ی افتخار و خرسندی ماست که میزبان جمعی از نخبگان قرآنی و همکاران گران‌قدر از اقصی نقاط کشور هستیم؛ عزیزانی که با عشق به کلام وحی و معارف اهل‌بیت (ع) در این مسیر نورانی گام برداشته‌اند.

وی در ادامه با قدردانی از حمایت‌ها و اعتماد مجموعه شرکت ملی گاز ایران افزود: در آغاز سخن، لازم می‌دانم از حسن اعتماد مجموعه محترم شرکت ملی گاز ایران و دارالقرآن کریم، به‌ویژه در واگذاری میزبانی این دوره از مسابقات به منطقه شش عملیات انتقال گاز، صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم. امیدواریم بتوانیم میزبانی در شأن شما بزرگواران و شایسته نام شرکت ملی گاز ایران باشیم. همچنین سلام گرم و صمیمانه جناب آقای مهندس خضرایی، مدیرعامل محترم شرکت انتقال گاز ایران را به محضر شما عزیزان ابلاغ می‌کنم. ایشان ضمن آرزوی موفقیت برای تمامی شرکت‌کنندگان، توفیق روزافزون شما را در پیمودن مسیر قرآن و عمل به آموزه‌های آن مسئلت داشتند.

مدیر منطقه شش عملیات انتقال گاز در پایان با اشاره به نقش الهام‌بخش قرآن کریم در زندگی انسان گفت:

بی‌تردید حرکت در مسیر نورانی قرآن کریم، منشاء خیر، برکت و تعالی است. قرآن، کتاب هدایت و آرامش است و ما اگر بتوانیم لحظه‌ای در پرتو آن قدم برداریم، بزرگ‌ترین توفیق را یافته‌ایم. از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم این گردهمایی معنوی، سرآغاز برکات فراوان برای همه‌ی ما باشد و به برکت قرآن، زندگی و کارمان سرشار از نور، اخلاص و موفقیت گردد.

این مسابقات در راستای راهبرد فرهنگی شرکت ملی گاز ایران مبنی بر توسعه فرهنگ قرآنی، تعمیق باورهای دینی و تقویت اخلاق حرفه‌ای در میان کارکنان و خانواده‌های آنان برگزار می شود و بستری برای هم‌افزایی فرهنگی، ارتقای معرفت دینی و تحکیم پیوندهای سازمانی در سطح خانواده بزرگ صنعت گاز کشور فراهم آورد.

منطقه شش عملیات انتقال گاز، با فراهم‌سازی کامل زیرساخت‌های اجرایی، اقامتی و پشتیبانی در سطح استانداردهای ملی، میزبانی شایسته‌ای از این رویداد معنوی به عمل آورد و بار دیگر نشان داد که می‌توان در کنار انتقال پایدار گاز طبیعی، پرچم فرهنگ و ایمان را نیز برافراشته نگاه داشت.

