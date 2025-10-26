در اعماق تنگه خلیج فارس؛ نبرد مداوم با آب و آهن برای پایداری شریان انرژی در جزیره قشم
به گزارش ایلنا از بندرعباس، حمیدرضا بنیاسدی مدیر منطقه با حضور در خلیج همیشه فارس و در جمع سربازان گمنام ولی خوشنام صنعت انتقال گاز، بر رعایت کامل الزامات فنی، استانداردهای ایمنی و دقت در اجرای عملیات تخصصی ایمن سازی خط لوله ۱۲ اینچ زیر دریا (عملیات اسپن گذاری) در اعماق ۳۷ متری آب تأکید کرد.
بنی اسدی ادامه داد: منطقه شش عملیات انتقال گاز، بهواسطه گستره عملیاتی خود در بستر خلیج فارس و مسئولیت نگهداشت خط لوله ۱۲ اینچ قشم/ بندرعباس، شریانهای حیاتی انتقال گاز در شرایط دریایی سخت، جایگاهی منحصربهفرد و متفاوت در میان مناطق عملیاتی شرکت انتقال گاز ایران دارد.
وی افزود: در این پهنه آبی، جایی که آب و آهن در هم میآمیزند، مهندسی، تخصص و ایثار در کنار هم بهکار گرفته میشوند تا تپش پاکترین انرژی کشور در رگهای فلزی زیر دریا تداوم یابد.
در جریان این بازدید مدیر منطقه شش بر اهمیت پایش مستمر، کنترل خوردگی، ایمنسازی بستر و رعایت دستورالعملهای ایمنی در عملیاتهای دریایی تأکید نمود.
حمیدرضا بنی اسدی مدیر منطقه شش عملیات انتقال گاز اظهار داشت: این منطقه با بهرهگیری از دانش فنی روز، تجهیزات تخصصی و همت نیروهای خستگیناپذیر و استفاده از خدمات پیمانکار و دانش تخصصی، در خط مقدم نگهداری از شریانهای استراتژیک انرژی کشور ایستاده است.
شایان ذکر است خط ۱۲ اینچ انتقال گاز به طول ۲۵۰۰ متر در اعماق خلیج فارس (در بستر دریا) وظیفه گاز رسانی از جزیره قشم به سرزمین اصلی و همچنین به صورت معکوس از سرزمین اصلی به جزیره قشم انتقال گاز را بر عهده دارد.