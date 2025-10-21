رتبه نخست شرکت نفت ستاره خلیج فارس در صادرات محصولات کلیدی بورس انرژی

به گزارش ایلنا از بندرعباس، وحید قانعی فرد، مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس ضمن گرامیداشت روز صادرات، ابراز کرد: شرکت نفت ستاره خلیج فارس، به‌عنوان بزرگ‌ترین پالایشگاه میعانات گازی جهان و یکی از ارکان اصلی تأمین انرژی کشور، نقشی بنیادین در توسعه فرآورده های نفتی و خلق ارزش افزوده برای اقتصاد ملی ایفا می‌کند. این شرکت با تکیه بر دانش بومی و توان مهندسان ایرانی، توانسته زنجیره‌ای کامل از تولید، عرضه و صادرات فرآورده‌های با کیفیت را در سطح بین‌المللی شکل دهد.

وی ادامه داد: در کنار ایفای مسئولیت ملی در تأمین پایدار بنزین و گازوئیل برای مصرف داخلی کشور، شرکت نفت ستاره خلیج فارس در حوزه صادرات نیز حضوری مؤثر و ساختارمند دارد. صادرات مستمر نفتا در گریدهای سبک، سنگین و میانی، نفت سفید، گاز مایع، بوتان، ته‌مانده برج تقطیر و گوگرد، این شرکت را به یکی از بازیگران کلیدی بازارهای منطقه‌ای و جهانی فرآورده‌های پالایشی بدل کرده است.

قانعی فرد تصریح کرد: به منظور حفظ شفافیت، رقابت‌پذیری و کشف واقعی قیمت‌ها، تمامی فرآیندهای فروش صادراتی شرکت از طریق بورس انرژی ایران (برای تمامی محصولات به‌جز گوگرد) و بورس کالای ایران (ویژه معاملات گوگرد) انجام می‌شود. این سازوکار شفاف، ضمن افزایش اعتماد خریداران بین‌المللی، موجب ارتقای اعتبار تجاری شرکت و نظم‌بخشی به فرآیند صادرات شده است.

وی خاطرنشان کرد: فروش صادراتی شرکت به دو شیوه زمینی و دریایی انجام می‌گیرد؛ به‌ طوری که در مسیرهای زمینی، تحویل بر اساس ترم‌های FCA و EXW و در مسیرهای دریایی بر اساس ترم FOB صورت می‌پذیرد. این تنوع در شیوه‌های فروش، انعطاف‌پذیری شرکت در پاسخ‌گویی به نیازهای متنوع بازارهای هدف را افزایش داده و مزیت رقابتی قابل‌توجهی ایجاد کرده است.

مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس افزود: بر اساس داده‌های رسمی معاملات انجام ‌شده یک سال گذشته در رینگ بین‌الملل بورس انرژی ایران، شرکت نفت ستاره خلیج فارس با صادرات بیش از ۲٫۲ میلیون تن فرآورده، سهمی معادل ۴۷٫۱ درصد از کل بازار صادراتی کشور را در بورس انرژی ایران به خود اختصاص داده است، در این میان، این شرکت موفق شده در سه محصول کلیدی صادراتی کشور یعنی نفتای سبک با سهم کل معاملات کشور، نفتای سفید با ۹۹٫۷ درصد و نفتای کامل با ۶۹٫۷ درصد رتبه نخست بازار را به دست آورد.

قانعی فرد عنوان کرد: این عملکرد چشمگیر، حاصل برنامه‌ریزی دقیق عرضه، حضور هوشمند در بورس‌های کالایی، تنوع ‌بخشی به مقاصد صادراتی در بازارها، ارتقای کیفیت بر مبنای استانداردهای بین‌المللی و توسعه زیرساخت‌های لجستیکی است.

مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس در پایان گفت: این مسیر با تنوع سبد صادراتی، توسعه بازارهای نو و تعمیق همکاری‌های بین‌المللی ادامه خواهد یافت تا نام ایران اسلامی همواره در صدر تولیدکنندگان و صادرکنندگان برتر انرژی در منطقه بدرخشد و بر تحریم‌های خصمانه استکبار جهانی غلبه کنیم.

