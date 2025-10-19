خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لایروبی و خاکبرداری خور گور سوزان بندرعباس توسط شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج فارس

لایروبی و خاکبرداری خور گور سوزان بندرعباس توسط شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج فارس
کد خبر : 1701944
لینک کوتاه کپی شد.

عملیات لایروبی و خاکبرداری خور «گور سوزان» بندرعباس با هدف پاک‌سازی کامل این آبراهه شهری توسط شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج فارس انجام شد.

به گزارش ایلنا از بندرعباس،  شهروز شجاعی، مدیرعامل این شرکت با اعلام این خبر گفت: شرکت زیرساخت در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی خود و با هدف ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، عملیات لایروبی و خاکبرداری این خور را به‌صورت ضربتی اجرا کرد.

شجاعی افزود: این عملیات به طول سه کیلومتر و در محدوده شمال محله کمربندی، محله چاهستانی‌ها، بلوار جمهوری اسلامی، کوی آیت‌الله غفاری و بلوار امام خمینی (ضلع جنوبی هتل هرمز) با استفاده از ماشین‌آلات سنگین انجام شد. هدف از این اقدام، پاک‌سازی کامل رسوبات، زباله‌ها و آب‌های راکد است که بستر رشد و تکثیر پشه آئدس ـ عامل انتقال بیماری تب دِنگی ـ را فراهم می‌کردند.

وی در ادامه تصریح کرد: با اتمام طرح بزرگ ساماندهی فاضلاب بندرعباس و انتقال پساب بازیافتی به صنایع، انتظار می‌رود مشکلات زیست‌محیطی و آلودگی‌های ناشی از فاضلاب در محدوده خور گور سوزان به‌صورت ریشه‌ای برطرف شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ