لایروبی و خاکبرداری خور گور سوزان بندرعباس توسط شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج فارس
عملیات لایروبی و خاکبرداری خور «گور سوزان» بندرعباس با هدف پاکسازی کامل این آبراهه شهری توسط شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج فارس انجام شد.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، شهروز شجاعی، مدیرعامل این شرکت با اعلام این خبر گفت: شرکت زیرساخت در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی خود و با هدف ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، عملیات لایروبی و خاکبرداری این خور را بهصورت ضربتی اجرا کرد.
شجاعی افزود: این عملیات به طول سه کیلومتر و در محدوده شمال محله کمربندی، محله چاهستانیها، بلوار جمهوری اسلامی، کوی آیتالله غفاری و بلوار امام خمینی (ضلع جنوبی هتل هرمز) با استفاده از ماشینآلات سنگین انجام شد. هدف از این اقدام، پاکسازی کامل رسوبات، زبالهها و آبهای راکد است که بستر رشد و تکثیر پشه آئدس ـ عامل انتقال بیماری تب دِنگی ـ را فراهم میکردند.
وی در ادامه تصریح کرد: با اتمام طرح بزرگ ساماندهی فاضلاب بندرعباس و انتقال پساب بازیافتی به صنایع، انتظار میرود مشکلات زیستمحیطی و آلودگیهای ناشی از فاضلاب در محدوده خور گور سوزان بهصورت ریشهای برطرف شود.