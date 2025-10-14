به گزارش ایلنا از روابط‌عمومی منطقه شش عملیات انتقال گاز، در این نشست ضمن بررسی مصوبات قبلی، برنامه‌های فرهنگی و اجرایی سال جاری مورد ارزیابی قرار گرفت و راهکارهای ارتقای شاخص‌های فرهنگی در محیط‌های عملیاتی و صنعتی به بحث گذاشته شد.

در ابتدای جلسه بنی‌اسدی، مدیر منطقه شش عملیات انتقال گاز، ضمن خیرمقدم به مدعوین با تأکید بر جایگاه فرهنگ دینی در بطن مأموریت‌های صنعتی اظهار داشت: در کنار فعالیت‌های عملیاتی پیچیده و تخصصی، موضوعات فرهنگی و اعتقادی همواره از اولویت‌های همکاران منطقه بوده و کارکنان این مجموعه با اهتمام ویژه به اقامه نماز اول وقت، تکریم خانواده و ترویج فرهنگ اسلامی، تعهد خود را به ارزش‌های الهی در متن عملیات سخت صنعتی معنا کرده‌اند.

در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالخالق حسینی، معاون فرهنگی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان هرمزگان، از اهتمام جدی مدیران و کارکنان منطقه شش تقدیر کرد و گفت: منطقه شش از معدود دستگاه‌های اجرایی است که در کنار مأموریت‌های فنی و صنعتی، اهتمامی جدی به حوزه نماز و معروفات الهی دارد و به‌حق یکی از دستگاه‌های پیشرو در تحقق منویات دینی و سازمانی به شمار می‌رود که گواه آن، برگزیده این منطقه در رویداد مفلحون در سطح استان در سال گذشته است.

وی در ادامه افزود: بالاترین معروف در شرایط امروز کشور، حفظ اتحاد و انسجام ملی است؛ همان نعمتی که دشمنان بارها برای از بین بردنش ناکام مانده‌اند. کارکنان منطقه شش عملیات انتقال گاز، با رساندن گاز به یک‌چهارم از پهنه آبی و خاکی کشور، نه‌تنها رسالتی فنی بلکه مأموریتی الهی را بر دوش دارند و بی‌تردید لقب سربازان گمنام اما خوشنام شرکت ملی گاز ایران برازنده ایشان است.

