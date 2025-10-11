از انرژی خورشیدی تا آموزش پایدار؛ مدرسه «ستاره خلیج فارس» افتتاح شد +فیلم

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، وحید قانعی‌فرد، مدیرعامل پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس در آیین بهره‌برداری از مدرسه «نفت ستاره خلیج فارس» روستای مغ‌احمد پایین، با تأکید بر اهمیت عمل به تعهدات اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی گفت: مسئولیت‌های اجتماعی، تعهدی داوطلبانه است که شرکت‌ها در راستای توسعه پایدار کشور بر عهده دارند و ما در پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس اولویت خود را بر حوزه آموزش قرار داده‌ایم تا بخشی از کمبودها در زمینه عدالت آموزشی در استان هرمزگان جبران شود.

وی افزود: این مدرسه چهارکلاسه با زیربنای ۱۵۳ متر مربع، زمین چمن و سامانه پنل خورشیدی پنج کیلوواتی در مدت چهار ماه احداث شده است. استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در این پروژه علاوه بر صرفه‌جویی، زمینه ایجاد درآمد برای مدرسه را نیز فراهم می‌کند.

قانعی‌فرد همچنین از اجرای طرح‌های جدید در حوزه آموزش و پرورش خبر داد و اظهار داشت: در آینده نزدیک، اقدامات مؤثر دیگری در زمینه هنرستان‌ها در دست اجرا داریم که امیدواریم همانند این پروژه، در کوتاه‌ترین زمان به بهره‌برداری برسد.

مدیرعامل پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس با اشاره به پروژه بیمارستان ۲۶۴ تخت‌خوابی این شرکت گفت: پیشرفت فیزیکی این بیمارستان به ۸۷ درصد رسیده و برنامه‌ریزی شده است تا در ۲۲ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ افتتاح شود. برای تجهیز این بیمارستان نیز از محل مالیات شرکت، اقدامات لازم در حال انجام است.

