به گزارش ایلنا از بندرعباس، منطقه ۶ عملیات انتقال گاز در بندرعباس به‌عنوان نماینده شرکت انتقال، میزبان مرحله نهایی شانزدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، نهج‌البلاغه و اذان شرکت ملی گاز ایران شد.

به گزارش روابط‌عمومی منطقه ۶ عملیات انتقال گاز، در راستای گسترش فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی در سطح شرکت ملی گاز ایران، شهر بندرعباس و منطقه ۶ به‌عنوان میزبان مرحله نهایی این مسابقات ویژه کارکنان و همسران آنان انتخاب شدند.

در نشست هماهنگی این رویداد که با حضور طاها کبیری رئیس دارالقرآن کریم شرکت ملی گاز ایران، حمیدرضا بنی‌اسدی مدیر منطقه ۶ عملیات انتقال گاز، مدیرعامل شرکت گاز استان هرمزگان و مسئولان شرکت پالایش گاز سرخون و قشم برگزار شد، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های فرهنگی بندرعباس مورد بررسی قرار گرفت.

طاها کبیری در این نشست با قدردانی از نگاه فرهنگی و قرآنی حاکم بر شرکت ملی گاز ایران گفت:

«با توجه به ظرفیت‌ها و آمادگی منطقه ۶ عملیات انتقال گاز، این منطقه به‌عنوان میزبان شانزدهمین دوره مسابقات انتخاب شد. نگاه ویژه به مباحث فرهنگی و قرآنی در شرکت ملی گاز قابل تحسین است و امیدواریم برکات این رویداد معنوی شامل حال خانواده‌های کارکنان و مردم شریف بندرعباس شود.»

حمیدرضا بنی‌اسدی، مدیر منطقه ۶ عملیات انتقال گاز نیز با ابراز خرسندی از انتخاب بندرعباس به‌عنوان میزبان مسابقات، اظهار داشت:

«در کنار مأموریت اصلی منطقه یعنی انتقال پایدار، پاک و ایمن گاز طبیعی، با همکاری دارالقرآن کریم شرکت ملی گاز تلاش خواهیم کرد تا میزبانی شایسته و خاطره‌انگیزی از این رویداد معنوی داشته باشیم.»

وی افزود: «با هم‌افزایی و وحدت میان شرکت‌های تابعه ملی گاز در استان هرمزگان، فضایی قرآنی و معنوی ایجاد خواهد شد تا خانواده‌های کارکنان نیز از برکات آن بهره‌مند شوند.»

در پایان، مدیرعامل شرکت گاز استان هرمزگان و مسئولان شرکت پالایش گاز سرخون و قشم نیز بر تعامل و همکاری همه‌جانبه برای برگزاری مطلوب این دوره از مسابقات تأکید کردند.

همچنین، با توجه به استقبال و ظرفیت بالای فرهنگی استان، این قابلیت وجود دارد که با حمایت و درخواست شرکت ملی گاز، این رویداد در آینده در سایر شهرستان‌های هرمزگان نیز برگزار شود.

انتهای پیام/