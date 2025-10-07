خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

طلایه‌داران گاز در مسیر قرآن؛ بندرعباس میزبان رویدادی ملی شد

طلایه‌داران گاز در مسیر قرآن؛ بندرعباس میزبان رویدادی ملی شد
کد خبر : 1696670
لینک کوتاه کپی شد.

شانزدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، نهج‌البلاغه و اذان ویژه کارکنان و خانواده‌های شرکت ملی گاز ایران با عنوان «بهار در بهار» به میزبانی منطقه ۶ عملیات انتقال گاز در بندرعباس برگزار می‌شود؛ رویدادی فرهنگی و معنوی که با هدف گسترش آموزه‌های قرآنی در خانواده بزرگ صنعت گاز کشور، رنگ و بوی خاصی به فضای سازمانی و مردمی جنوب کشور بخشیده است.

به گزارش ایلنا از بندرعباس،  منطقه ۶ عملیات انتقال گاز در بندرعباس به‌عنوان نماینده شرکت انتقال، میزبان مرحله نهایی شانزدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، نهج‌البلاغه و اذان شرکت ملی گاز ایران شد.

به گزارش روابط‌عمومی منطقه ۶ عملیات انتقال گاز، در راستای گسترش فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی در سطح شرکت ملی گاز ایران، شهر بندرعباس و منطقه ۶ به‌عنوان میزبان مرحله نهایی این مسابقات ویژه کارکنان و همسران آنان انتخاب شدند.

در نشست هماهنگی این رویداد که با حضور طاها کبیری رئیس دارالقرآن کریم شرکت ملی گاز ایران، حمیدرضا بنی‌اسدی مدیر منطقه ۶ عملیات انتقال گاز، مدیرعامل شرکت گاز استان هرمزگان و مسئولان شرکت پالایش گاز سرخون و قشم برگزار شد، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های فرهنگی بندرعباس مورد بررسی قرار گرفت.

طاها کبیری در این نشست با قدردانی از نگاه فرهنگی و قرآنی حاکم بر شرکت ملی گاز ایران گفت:
«با توجه به ظرفیت‌ها و آمادگی منطقه ۶ عملیات انتقال گاز، این منطقه به‌عنوان میزبان شانزدهمین دوره مسابقات انتخاب شد. نگاه ویژه به مباحث فرهنگی و قرآنی در شرکت ملی گاز قابل تحسین است و امیدواریم برکات این رویداد معنوی شامل حال خانواده‌های کارکنان و مردم شریف بندرعباس شود.»

حمیدرضا بنی‌اسدی، مدیر منطقه ۶ عملیات انتقال گاز نیز با ابراز خرسندی از انتخاب بندرعباس به‌عنوان میزبان مسابقات، اظهار داشت:
«در کنار مأموریت اصلی منطقه یعنی انتقال پایدار، پاک و ایمن گاز طبیعی، با همکاری دارالقرآن کریم شرکت ملی گاز تلاش خواهیم کرد تا میزبانی شایسته و خاطره‌انگیزی از این رویداد معنوی داشته باشیم.»

وی افزود: «با هم‌افزایی و وحدت میان شرکت‌های تابعه ملی گاز در استان هرمزگان، فضایی قرآنی و معنوی ایجاد خواهد شد تا خانواده‌های کارکنان نیز از برکات آن بهره‌مند شوند.»

در پایان، مدیرعامل شرکت گاز استان هرمزگان و مسئولان شرکت پالایش گاز سرخون و قشم نیز بر تعامل و همکاری همه‌جانبه برای برگزاری مطلوب این دوره از مسابقات تأکید کردند.

همچنین، با توجه به استقبال و ظرفیت بالای فرهنگی استان، این قابلیت وجود دارد که با حمایت و درخواست شرکت ملی گاز، این رویداد در آینده در سایر شهرستان‌های هرمزگان نیز برگزار شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ