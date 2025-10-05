به گزارش ایلنا از بندرعباس، در راستای تحقق عدالت در دسترسی به خدمات درمانی و ارتقای کیفیت ارائه خدمات تخصصی، تفاهم‌نامه‌ای برای تأمین تجهیزات و راه‌اندازی بخش‌های سی‌تی‌اسکن، ICU، اتاق عمل چشم و کلینیک چشم‌پزشکی بیمارستان نیاپور بندرخمیر به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه با اتکال به خداوند متعال و در جهت تحقق اهداف توسعه نظام سلامت، میان دکتر پژمان شاهرخی رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان به‌عنوان طرف اول، و مهندس وحید قانعی فرد مدیرعامل پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس به‌عنوان طرف دوم، با حمایت دکتر محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان و دکتر احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی منعقد شد.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس متعهد به تأمین یک دستگاه سی‌تی‌اسکن ۱۶ اسلایس به همراه یک دستگاه UPS و همچنین تجهیز، ساخت و راه‌اندازی بخش‌های ICU، اتاق عمل چشم و کلینیک چشم‌پزشکی بیمارستان نیاپور بندرخمیر شد.

در مراسم امضای این تفاهم‌نامه، دکتر احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، و جمعی از مدیران ارشد پالایشگاه نفت ستاره خیلج فارس و دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان حضور داشتند.

این اقدام ارزشمند گامی مؤثر در مسیر افزایش سطح خدمات درمانی و پزشکی در غرب استان هرمزگان و بهبود دسترسی مردم شریف بندرخمیر و مناطق همجوار به خدمات تخصصی به شمار می‌رود.

در پایان این تفاهم‌نامه که در ۱۳ ماده و ۴ تبصره تنظیم شده، ابراز امیدواری شده است که با همکاری و هم‌افزایی متقابل، نتایج ارزشمندی در جهت رضایت خداوند و خدمت به مردم شریف استان حاصل شود.

