خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امضای تفاهم‌نامه تأمین تجهیزات و توسعه خدمات ‌پزشکی در بیمارستان نیاپور بندرخمیر

امضای تفاهم‌نامه تأمین تجهیزات و توسعه خدمات ‌پزشکی در بیمارستان نیاپور بندرخمیر
کد خبر : 1695752
لینک کوتاه کپی شد.

نفت ستاره خلیج فارس ICU می‎‌سازد

تفاهم‌نامه‌ای با هدف توسعه زیرساخت‌های درمانی و ارتقای خدمات ‌پزشکی و ساخت آی سی یو در بیمارستان نیاپور بندرخمیر میان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس، با حمایت‌های استاندار هرمزگان و نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی به امضا رسید.

به گزارش ایلنا از بندرعباس، در راستای تحقق عدالت در دسترسی به خدمات درمانی و ارتقای کیفیت ارائه خدمات تخصصی، تفاهم‌نامه‌ای برای تأمین تجهیزات و راه‌اندازی بخش‌های سی‌تی‌اسکن، ICU، اتاق عمل چشم و کلینیک چشم‌پزشکی بیمارستان نیاپور بندرخمیر به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه با اتکال به خداوند متعال و در جهت تحقق اهداف توسعه نظام سلامت، میان دکتر پژمان شاهرخی رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان به‌عنوان طرف اول، و مهندس وحید قانعی فرد مدیرعامل پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس به‌عنوان طرف دوم، با حمایت دکتر محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان و دکتر احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی منعقد شد.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس متعهد به تأمین یک دستگاه سی‌تی‌اسکن ۱۶ اسلایس به همراه یک دستگاه UPS و همچنین تجهیز، ساخت و راه‌اندازی بخش‌های ICU، اتاق عمل چشم و کلینیک چشم‌پزشکی بیمارستان نیاپور بندرخمیر شد.

در مراسم امضای این تفاهم‌نامه، دکتر احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، و جمعی از مدیران ارشد پالایشگاه نفت ستاره خیلج فارس و دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان حضور داشتند.

این اقدام ارزشمند گامی مؤثر در مسیر افزایش سطح خدمات درمانی و پزشکی در غرب استان هرمزگان و بهبود دسترسی مردم شریف بندرخمیر و مناطق همجوار به خدمات تخصصی به شمار می‌رود.

در پایان این تفاهم‌نامه که در ۱۳ ماده و ۴ تبصره تنظیم شده، ابراز امیدواری شده است که با همکاری و هم‌افزایی متقابل، نتایج ارزشمندی در جهت رضایت خداوند و خدمت به مردم شریف استان حاصل شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی