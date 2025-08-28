به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، سرهنگ دوم پاسدار مهدی بشیری‌زاده تختی، رئیس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی هرمزگان، در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته بسیج اصناف گفت: چهارم شهریورماه روز بسیج اصناف است و در این هفته مبارک، نشست خبری قرارگاه شهید سلامی برگزار شد که در آن موضوعات مربوط به معیشت مردم، تأمین کالای اساسی و ثبات بازار تشریح شد. هدف ما این است که از تولید تا مصرف، شبکه توزیع را پشتیبانی کنیم تا مشکلات مردم کاهش یابد.

وی با اشاره به اینکه قرارگاه شهید سلامی از ابتدای دفاع مقدس تأسیس شده است، افزود: هدف اصلی این قرارگاه از ابتدا حمایت از مردم و ایجاد ثبات در بازار بوده و امروز نیز همین مسیر را ادامه می‌دهیم. تمرکز ما اکنون بر رفع دغدغه‌های معیشتی مردم قرار دارد.

سرهنگ بشیری‌زاده در ادامه از راه‌اندازی سامانه رصد بازار در پیام‌رسان بله خبر داد و گفت: مردم می‌توانند در این سامانه ثبت‌نام کرده، شهر و استان خود را انتخاب کنند و هرگونه گزارش در حوزه بازار را مستقیماً ارسال کنند. تمامی گزارش‌ها بلافاصله در سامانه ثبت شده و شخصاً به‌عنوان مسئول بسیج اصناف استان، آن‌ها را روی گوشی خود دریافت و پیگیری می‌کنم.

به گفته وی، گزارش‌های مردمی در این سامانه به‌صورت قانونی دسته‌بندی و تا حصول نتیجه نهایی دنبال می‌شود.

رئیس بسیج اصناف هرمزگان با تأکید بر اهمیت نقش رسانه‌ها خاطرنشان کرد: امیدوارم با همکاری اصحاب رسانه، بتوانیم سامانه رصد بازار را به‌صورت فراگیر در استان پیاده‌سازی کنیم تا مردم بتوانند بدون واسطه و با کمترین هزینه مشکلات خود را مطرح کنند و ما نیز با اشراف کامل، پیگیر رفع این مشکلات باشیم.

