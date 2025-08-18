خبرگزاری کار ایران
بازدید رئیس آرامستان بندرعباس از کارخانه ماشین برقی اصفهان

کد خبر : 1674977
رئیس سازمان مدیریت آرامستان شهرداری بندرعباس از کارخانه تولید ماشین های برقی در اصفهان برای استفاده حمل اموات در محوطه بهشت زهرا (س) بازدید کرد.

به گزارش ایلنا از بندرعباس،  امید کاردانی در این ارتباط اظهار کرد: با توجه به تاکید شهردار بندرعباس مبنی بر ارائه خدمات مطلوب به شهروندان گرامی این امر در مجموعه آرامستان با جدیت دنبال می شود.

کاردانی افزاد: در برنامه ریزی سال جاری در سازمان آرامستان شهرداری بندرعباس برای تجهیز ناوگان حمل و نقل به خودروهای برقی انجام شده تا برای جابجایی اموات از ساختمان غسالخانه به محل خاکسپاری در محوطه بهشت زهرا(س) صورت پذیرد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه این ماشین‌ها به منظور حفظ شان و منزلت متوفی و همچنین تسهیل رفت و آمد در محیط آرامستان به کار می‌روند، اظهار داشت: خودروهای برقی مخصوصی برای حمل متوفی در داخل آرامستان‌ها طراحی شده‌اند که به طور خاص برای این منظور ساخته شده‌اند.

وی از مزایای اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: این خودروها مزایایی مانند کاهش آلودگی صوتی و زیست‌محیطی، کاهش مصرف سوخت و افزایش راحتی و آسایش خانواده های داغدیده را به همراه دارند.

رئیس سازمان مدیریت آرامستان شهرداری بندرعباس در پایان یادآور شد: با تمام توان برای خدمات رسانی هر چه شایسته تر و افزایش رضایتمندی شهروندان گرامی در مجموعه آرامستان در تلاش هستیم و ان شاءالله در سال جاری بتوانیم این طرح را اجرا کنیم.

