عملیاتی سنگین، تخصصی و مستمر در قلب تاسیسات پالایشگاهی سرخون
مدیر منطقه شش انتقال گاز از انجام موفقیتآمیز عملیات تعمیرات اضطراری خط لوله جریانی چاه شماره ۲ سرخون خبر داد.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، حمیدرضا بنی اسدی از انجام موفقیتآمیز عملیات تعمیرات اضطراری خط لوله جریانی چاه شماره ۲ سرخون خبر داد.
این عملیات که با درخواست منطقه عملیاتی سرخون و گشوی جنوبی در دستور کار قرار گرفته بود، با محوریت واحد عملیات ساختمانی و مشارکت مرکز بهره برداری خطوط لوله سرخون، در محوطه پالایشگاه گاز سرخون، شامل مجموعه فعالیتهای
حفاری دستی و ماشینی، عایقبرداری برداری، برشکاری سرد و گرم، جوشکاری و تعویض کامل لوله آسیبدیده بهصورت مستمر و با رعایت اصول ایمنی و الزامات دقیق فنی انجام گرفت.
وی ادامه داد: عملیات در شرایط آبوهوایی بسیار سخت، شرجی و دمای بالا انجام شد و تیم عملیاتی بدون وقفه، از ساعت ۸ صبح تا ۲ بامداد روز بعد، بهمدت ۱۸ ساعت مداوم در محل حضور داشتند تا روند تعمیرات بدون کوچکترین خللی به سرانجام برسد.
مدیر منطقه شش در پایان تصریح کرد: این عملیات پس از پایان تستهای نهایی، با موفقیت به پایان رسیده و با قرار گرفتن در سرویس خط تحویل بهرهبردار شد.