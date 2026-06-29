کسری نوری به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در اکسپوی ۲۰۲۷ بلگراد منصوب شد

به گزارش ایلنا، به پیشنهاد سید محمد اتابک وزیر صنعت،معدن و تجارت و طی حکم صادره از سوی محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور ، کسری نوری مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران بعنوان نماینده ایران (کمیسر بخش) بمنظور سازماندهی پاویون ملی ج.ا.ایران در رویداد جهانی اکسپوی ۲۰۲۷ بلگراد - صربستان ، منصوب شد.

اکسپوی ۲۰۲۷ بلگراد بمدت سه ماه از ۲۵ اردیبهشت لغایت ۲۴ مردادماه ۱۴۰۶ با موضوع «بازی برای انسانیت: ورزش و موسیقی برای همه» با حضور بیش از ۱۳۷ کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران در بلگراد پایتخت صربستان برگزار می گردد.

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