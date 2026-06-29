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با حکم معاون اول رئیس جمهور :

کسری نوری به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در اکسپوی ۲۰۲۷ بلگراد منصوب شد

کسری نوری به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در اکسپوی ۲۰۲۷ بلگراد منصوب شد
کد خبر : 1806195
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اکسپوی ۲۰۲۷ بلگراد بمدت سه ماه از ۲۵ اردیبهشت لغایت ۲۴ مردادماه ۱۴۰۶ با موضوع «بازی برای انسانیت: ورزش و موسیقی برای همه» با حضور بیش از ۱۳۷ کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران در بلگراد پایتخت صربستان برگزار می گردد.

 به گزارش ایلنا، به پیشنهاد سید محمد اتابک وزیر صنعت،معدن و تجارت و طی حکم صادره از سوی محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور ، کسری نوری مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران بعنوان نماینده ایران (کمیسر بخش) بمنظور سازماندهی پاویون ملی ج.ا.ایران در رویداد جهانی اکسپوی ۲۰۲۷ بلگراد - صربستان ، منصوب شد.

   اکسپوی ۲۰۲۷ بلگراد بمدت سه ماه از ۲۵ اردیبهشت لغایت ۲۴ مردادماه ۱۴۰۶ با موضوع «بازی برای انسانیت: ورزش و موسیقی برای همه» با حضور بیش از ۱۳۷ کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران در بلگراد پایتخت صربستان برگزار می گردد.

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