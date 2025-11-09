برگزاری بیست و پنجمین نمایشگاه صنعت برق و انرژیهای تجدیدپذیر ایران
همزمانی نمایشگاههای بینالمللی «صنعت برق ایران» و «انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی» فرصتی تاریخی برای فعالان، تولیدکنندگان و متخصصان حوزه برق و انرژی پاک فراهم میآورد.
به گزارش ایلنا : غلامحسین مقیمی اسفندآبادی،مدیرکل روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت نیرو، ، با تشریح برنامهها ی نمایشگاههای «صنعت برق ایران» و «انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی»اعلام کرد: این دو نمایشگاه که برای اولینبار بهصورت همزمان برگزار میشوند، با هدف تسهیل فعالیتهای آموزشی، فناورانه و تجاری در بازار برق کشور طراحی شدهاند. در این دوره، طی روزهای برگزاری نمایشگاه، ۳ نشست تخصصی، ۴ کارگاه تخصصی صنعت برق، ۴ کارگاه تخصصی در حوزه برق تجدیدپذیر، ۲ کارگاه دانشجویی و یک همایش سراسری برگزار خواهد شد.
مقیمی اسفندآبادی تصریح کرد: «نمایشگاه محدود به بازدید غرفهها نیست؛ بلکه بستری برای تغییر مسیر شغلی کسبوکارها، راهاندازی پروژهها و گسترش همکاریهای صنعتی خواهد بود.»
به گفته وی، عمده محورهای نشستها «مسیرهای سرمایهگذاری بخش خصوصی در صنعت برق»، «تأمین مالی و مجوز نیروگاههای تجدیدپذیر» و «کسبوکارهای کوچک مقیاس در زنجیره صنعت برق» خواهد بود.
مدیرکل روابط عمومی وزارت نیرو با اعلام حضور ۷۲۴ شرکت داخلی و خارجی در این دوره از نمایشگاه گفت: «کشورهای چین، ترکیه، آلمان، هند، ایتالیا و چند کشور همسایه از جمله کشورهای میهمان هستند و فعالیت شرکتها در حوزه روشنایی، سیم و کابل، ملزومات برقی، باتری، خطوط انتقال، صنایع نیروگاهی و دیگر حلقههای صنعت برق حضور فعالی خواهند داشت.»
وی تاکید کرد: محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران میزبان علاقهمندان از همه حوزههای فعالیت اقتصادی خواهد بود تا زمینه همکاریهای مشترک و سرمایهگذاری دولتی و خصوصی بیش از پیش فراهم شود.
وی افزود: «امیدواریم با برگزاری منظم چنین رویدادهایی، صنعت برق کشور بتواند در مسیر توسعه پایدار قرار گیرد و نقش فعالی در اقتصاد، فناوری و اشتغال ایفاء کند.»