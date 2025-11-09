خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری بیست و پنجمین نمایشگاه صنعت برق و انرژی‌های تجدیدپذیر ایران

برگزاری بیست و پنجمین نمایشگاه صنعت برق و انرژی‌های تجدیدپذیر ایران
کد خبر : 1711655
لینک کوتاه کپی شد.

هم‌زمانی نمایشگاه‌های بین‌المللی «صنعت برق ایران» و «انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی» فرصتی تاریخی برای فعالان، تولیدکنندگان و متخصصان حوزه برق و انرژی پاک فراهم می‌آورد.

به گزارش ایلنا : غلامحسین مقیمی اسفندآبادی،مدیرکل روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، ، با تشریح برنامه‌ها ی نمایشگاه‌های  «صنعت برق ایران» و «انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی»اعلام کرد:  این دو نمایشگاه که برای اولین‌بار به‌صورت هم‌زمان برگزار می‌شوند، با هدف تسهیل فعالیت‌های آموزشی، فناورانه و تجاری در بازار برق کشور طراحی شده‌اند. در این دوره، طی روزهای برگزاری نمایشگاه، ۳ نشست تخصصی، ۴ کارگاه تخصصی صنعت برق، ۴ کارگاه تخصصی در حوزه برق تجدیدپذیر، ۲ کارگاه دانشجویی و یک همایش سراسری برگزار خواهد شد.

مقیمی اسفندآبادی تصریح کرد: «نمایشگاه محدود به بازدید غرفه‌ها نیست؛ بلکه بستری برای تغییر مسیر شغلی کسب‌وکارها، راه‌اندازی پروژه‌ها و گسترش همکاری‌های صنعتی خواهد بود.»

به گفته وی، عمده محورهای نشست‌ها «مسیرهای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت برق»، «تأمین مالی و مجوز نیروگاه‌های تجدیدپذیر» و «کسب‌وکارهای کوچک مقیاس در زنجیره صنعت برق» خواهد بود.

مدیرکل روابط عمومی وزارت نیرو با اعلام حضور ۷۲۴ شرکت داخلی و خارجی در این دوره از نمایشگاه گفت: «کشورهای چین، ترکیه، آلمان، هند، ایتالیا و چند کشور همسایه از جمله کشورهای میهمان هستند و فعالیت شرکت­ها در حوزه روشنایی، سیم و کابل، ملزومات برقی، باتری، خطوط انتقال، صنایع نیروگاهی و دیگر حلقه‌های صنعت برق حضور فعالی خواهند داشت.»

وی تاکید کرد:  محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران میزبان علاقه‌مندان از همه حوزه‌های فعالیت اقتصادی خواهد بود تا زمینه همکاری‌های مشترک و سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی بیش از پیش فراهم شود.

وی  افزود: «امیدواریم با برگزاری منظم چنین رویدادهایی، صنعت برق کشور بتواند در مسیر توسعه پایدار قرار گیرد و نقش فعالی در اقتصاد، فناوری و اشتغال ایفاء کند.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ