گزارش تصویری از بیست و پنجمن نمایشگاه لوازم خانگی

به گزارش ایلنا؛ بیست‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی لوازم خانگی با حضور ۲۳۵ شرکت داخلی، از اول تا چهارم آبان در نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد، این نمایشگاه فرصت مناسبی برای معرفی تازه‌ترین محصولات و فناوری‌های این صنعت ملی فراهم کرد، در این رویداد انواع لوازم برقی، سرمایشی و گرمایشی، تجهیزات صوتی و تصویری و قطعات وابسته به نمایش گذاشته شد.

انتهای پیام/