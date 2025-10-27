(Hamex ۲۰۲۵)؛
گزارش تصویری از بیست و پنجمن نمایشگاه لوازم خانگی
جدال برندها در ویترین نوآوری
بیستوپنجمین نمایشگاه بینالمللی لوازم خانگی از اول تا چهارم آبان در تهران برگزار شد.
به گزارش ایلنا؛ بیستوپنجمین نمایشگاه بینالمللی لوازم خانگی با حضور ۲۳۵ شرکت داخلی، از اول تا چهارم آبان در نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار شد، این نمایشگاه فرصت مناسبی برای معرفی تازهترین محصولات و فناوریهای این صنعت ملی فراهم کرد، در این رویداد انواع لوازم برقی، سرمایشی و گرمایشی، تجهیزات صوتی و تصویری و قطعات وابسته به نمایش گذاشته شد.