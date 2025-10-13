به گزارش ایلنا، بیست‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی دام، طیور و صنایع وابسته (Iran Plex 1404) امروز (دوشنبه ۲۱ مهرماه) با حضور محمدجواد عسکری رئیس و رضا حاجی‌پور سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، وزیر جهاد کشاورزی و معاونان وی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران افتتاح شد.

این نمایشگاه که با شعار «رسالت ما، تغذیه آینده» برگزار می‌شود، بزرگ‌ترین رویداد تخصصی صنعت دامپروری در غرب آسیا و یکی از سه نمایشگاه برتر کشور در حوزه کشاورزی و صنایع وابسته به شمار می‌رود.

در بیست‌وچهارمین دوره ایران پلکس، ۲۶۰ شرکت داخلی و خارجی از ۱۳ کشور حضور دارند و تازه‌ترین دستاوردها، تجهیزات و فناوری‌های روز دنیا در زمینه دامپروری، طیور، خوراک دام، دارو و واکسن، ماشین‌آلات و صنایع تبدیلی را به نمایش گذاشته‌اند.

در حاشیه مراسم افتتاح، محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد ملی، اظهار داشت:بخش کشاورزی بزرگ‌ترین بخش خصوصی اقتصاد کشور است و با چهار و نیم میلیون بهره‌بردار و سهم قابل توجهی در اشتغال، نقش اصلی در تأمین امنیت غذایی کشور دارد. حمایت از تولیدکنندگان و فعالان این حوزه، تضمین‌کننده امنیت و سلامت جامعه است.

رضا حاجی‌پور سخنگوی کمیسیون نیز در حاشیه این مراسم با تأکید بر لزوم حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات افزود: نمایشگاه ایران پلکس فرصتی است تا تولیدکنندگان داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیان توانمندی‌های خود را معرفی کنند و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، گام مؤثری در جهت خودکفایی کشور در تأمین نهاده‌ها و محصولات دامی برداشته شود.

بیست‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی دام، طیور و صنایع وابسته از ۲۱ تا ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴ همه روزه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۵:۳۰ برای بازدید علاقه‌مندان، متخصصان و فعالان صنعت کشاورزی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران دایر است.

انتهای پیام/