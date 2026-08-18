گام تازه پتروشیمی فنآوران در مسیر تحقق استراتژی بازاریابی و فروش
پنجمین محموله متانول در رینگ بین الملل بورس انرژی با رقابت به فروش رسید
شرکت پتروشیمی فنآوران در راستای تحقق استراتژی بازاریابی و فروش و بهرهگیری از ظرفیتهای بازار سرمایه، پنجمین محموله متانول خود را به میزان ۳۴ هزار تن از طریق رینگ بینالملل بورس انرژی و به مقصد چین به فروش رساند؛ معاملهای که با رقابت مشتریان در سه نوبت عرضه انجام شد و تداوم حضور فعال این شرکت در بازارهای صادراتی را نشان میدهد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی فنآوران؛ شرکت پتروشیمی فنآوران در راستای تحقق استراتژی بازاریابی و فروش خود و در اجرای سیاست های ابلاغی هلدینگ تاپیکو مبنی بر استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه، بعد از ثبت چهار فروش موفق در سال ۱۴۰۴ در بورس انرژی، امسال نیز اولین محموله متانول خود به میزان ۳۴ هزار تن را در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ از طریق رینگ بینالملل بورس انرژی و به مقصد چین با ترم (CFR) به فروش رساند.
تداوم حضور راهبردی در بازارهای جهانی
این معامله که بر بستر رینگ بینالمللی بورس انرژی، در سه نوبت عرضه و با رقابت نفس گیر مشتریان در راند آخر صورت گرفت، نشاندهنده تداوم حضور فعال شرکت در بازارهای صادراتی است. پتروشیمی فنآوران با بهرهگیری از این بستر شفاف معاملاتی، توانسته ضمن انطباق با پیچیدگیهای لجستیک دریایی و نوسانات بازار، جریان صادرات محصولات خود را مطابق با برنامه سالانه حفظ نماید.
مدیریت هوشمند و انضباط تجاری
دستیابی به این عملکرد، حاصل راهبری دقیق مدیریت شرکت و مبتی بر پایش بازار صادراتی و نیاز مشتریان است. تمرکز بر عملیات بازاریابی و زمانبندی بهینه عرضه، از مولفههای کلیدی بود که زمینه تحقق این فروش را فراهم آورد. این رویکرد، نه تنها ضامن پایداری درآمدهای ارزی است، بلکه اعتبار این متانول ساز شناخته شده در بازارهای بین المللی را بهعنوان یک شریک تجاری قابل اتکا، بیش از پیش تقویت کرده است.
چشمانداز توسعه بازارهای صادراتی
پتروشیمی فنآوران با تأکید بر استراتژی توسعه بازار، برنامهریزیهای خود را در راستای حفظ بازار فعلی و ورود به بازارهای جدید استوار کرده است. استمرار عرضه منظم محصولات باکیفیت و پایبندی به تعهدات تجاری، محور اصلی سیاستهای صادراتی فنآوران برای تحکیم جایگاه خود در صنعت پتروشیمی جهان است. این شرکت با بهرهگیری از تجارب اخیر، روند ارتقای ظرفیتهای صادراتی را جهت حفظ مزیتهای رقابتی با جدیت دنبال میکند.