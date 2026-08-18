کارکنان پالایشگاه نفت لاوان در خط مقدم تولید؛ چرخ تولید در شرایط جنگی متوقف نشد
کارکنان شرکت پالایش نفت لاوان در شرایط دشوار ناشی از جنگ رمضان و محدودیتهای ایجادشده، با وجود مخاطرات تردد به جزیره لاوان و شرایط خاص جغرافیایی این منطقه، با حضور مستمر و فعالیت شبانهروزی خود اجازه ندادند روند تولید و تأمین فرآوردههای نفتی کشور با وقفه مواجه شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پالایشگاه نفت لاوان به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه خود، همواره با چالشهای متفاوتی در حوزه تأمین خوراک، انتقال فرآوردهها، پشتیبانی و تردد نیروی انسانی مواجه است؛ چالشهایی که در شرایط جنگی و اعمال محدودیتهای موجود، ابعاد گستردهتری پیدا کرده است.
با این حال، کارکنان این مجموعه با تکیه بر مسئولیتپذیری، تعهد سازمانی و روحیه جهادی، همچنان در محل کار حاضر شده و به عنوان سربازان جبهه اقتصادی کشور، مأموریت خود را در یکی از نقاط راهبردی صنعت نفت ادامه دادند تا تولید و تأمین سوخت مورد نیاز کشور بدون وقفه تداوم یابد.
حمیدرضا محجوب، مدیرعامل شرکت پالایش نفت لاوان، با قدردانی از تلاش و فداکاری کارکنان این مجموعه اظهار کرد:
«همکاران ما در شرکت پالایش نفت لاوان با وجود شرایط خاص حاکم بر کشور و دشواریهای ناشی از تردد از اقصی نقاط کشور به جزیره لاوان، با احساس مسئولیت و روحیه جهادی در محل کار حاضر شدند و سنگر تولید را حفظ کردند. تلاش این عزیزان موجب شد تولید فرآوردههای راهبردی شامل بنزین، نفتگاز و نفت کوره بدون وقفه ادامه یافته و بخشی از نیاز انرژی کشور بهخوبی تأمین شود.»
وی با تأکید بر اهمیت توجه همزمان به استمرار تولید و حمایت از کارکنان افزود:
«در کنار حفظ روند تولید، صیانت از معیشت و امنیت اقتصادی کارکنان و خانوادههای آنان را نیز از وظایف اصلی خود میدانیم. خوشبختانه با وجود مشکلات ناشی از حمله به تأسیسات پالایشگاه و خسارات وارده، هیچگونه تعدیل نیروی انسانی و تأخیری در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان نداشتهایم.»
مدیرعامل شرکت پالایش نفت لاوان ادامه داد: «در این مدت، علاوه بر تداوم تولید، برنامههای جاری، پروژههای عملیاتی، تأمین قطعات مورد نیاز و فعالیتهای پشتیبانی نیز بدون توقف دنبال شد. همچنین عملیات بازسازی و تعمیرات اساسی (اورهال) واحدها با هدف افزایش آمادگی عملیاتی، بازگشت ظرفیت تولید به شرایط پیش از حادثه و جلوگیری از هرگونه وقفه در فرآیند تولید انجام گرفت.»
محجوب با اشاره به نقش کارکنان در عبور از شرایط دشوار خاطرنشان کرد:
«هدف ما این بود که حتی در سختترین شرایط، تابآوری واحدها حفظ شده و تولید با حداکثر ظرفیت ممکن ادامه یابد. در این مسیر شاهد تلاشهای ارزشمند و ازخودگذشتگی کارکنان در بخشهای مختلف فنی، عملیاتی و پشتیبانی بودهایم.»
تداوم تولید، اجرای برنامههای تعمیراتی، ارتقای بهرهوری و استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود، در نهایت به بهبود عملکرد اقتصادی و افزایش سودآوری پالایشگاه نفت لاوان نیز منجر شده است؛ موضوعی که علاوه بر تقویت توان مجموعه برای حفظ اشتغال و حمایت از معیشت کارکنان، در راستای صیانت از منافع سهامداران شرکت نیز اهمیت ویژهای دارد.
با توجه به ترکیب سهامداران عمده شرکت پالایش نفت لاوان شامل سازمان تأمین اجتماعی، سهام عدالت و صندوقهای بازنشستگی بانکها، ارتقای عملکرد اقتصادی این مجموعه میتواند به افزایش ارزشآفرینی برای ذینفعان، بهویژه جامعه محترم بازنشستگان، منجر شود.
کارکنان پالایشگاه نفت لاوان امروز خود را بخشی از جبهه اقتصادی کشور میدانند؛ نیروهایی پرتلاش که دور از خانواده و بدون هیاهوی رسانهای، در یکی از نقاط کلیدی صنعت نفت کشور به فعالیت خود ادامه دادهاند تا تلاش دشمن برای ایجاد اختلال در تأمین انرژی کشور و توقف چرخه تولید ناکام بماند.
این مجموعه صنعتی با عبور از شرایط دشوار، همزمان سه هدف مهم حفظ تولید، صیانت از معیشت کارکنان و خلق ارزش برای سهامداران را دنبال کرده و بار دیگر نقش راهبردی خود را در پایداری صنعت نفت کشور به اثبات رسانده است.