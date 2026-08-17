به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی تبریز؛ مهندس سید اورادی، رئیس واحد مهندسی ساخت پتروشیمی تبریز، اظهار کرد: این واحد با تمرکز بر ساخت داخل تجهیزات راهبردی، ارتقای دانش فنی و اجرای پروژه‌های مهندسی معکوس، طراحی، بازطراحی و ساخت تجهیزات و قطعات راهبردی، ضمن کاهش وابستگی به منابع خارجی، از خروج ارز جلوگیری کرده و قابلیت اطمینان تجهیزات را افزایش داده است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۲۷۵۶ قطعه مورد نیاز واحدهای عملیاتی مجتمع ساخته و ۳۵۹ پروژه مهندسی معکوس، طراحی و بازطراحی تجهیزات و قطعات حساس اجرا شد. از پروژه‌های شاخص این واحد، طراحی و ساخت وسل دی‌کک درام (Vessel Decoke Drum) است که از پروژه‌های پیچیده ساخت داخل به شمار می‌رود.

اورادی ادامه داد: قطعات تجهیزات دوار، انواع پمپ‌ها، شیرآلات صنعتی، تجهیزات الکتریکی و قطعات مربوط به برندهای معتبر خارجی نیز بومی‌سازی شده و دانش فنی ساخت بیش از ۲۰ نوع تجهیز و پکیج صنعتی، از جمله برخی قطعات مهم اکسترودر، توربو اکسپندر، انواع پمپ‌ها، دی‌هیدراتور، تجهیزات برقی UPS، DCP و شارژ توربین‌ها، به دست آمده است.

رئیس واحد مهندسی ساخت پتروشیمی تبریز با اشاره به دستاوردهای اقتصادی این اقدامات گفت: اقلامی با ارزش خرید خارجی حدود ۷۹۶ میلیارد ریال، با هزینه‌ای حدود ۱۸۴ میلیارد ریال در داخل کشور ساخته شد و بیش از ۶۱۲ میلیارد ریال صرفه‌جویی اقتصادی مستقیم برای شرکت به همراه داشت.

وی درباره عملکرد این واحد در سال ۱۴۰۵ نیز اظهار کرد: تا پایان تیرماه، ۲۹ تقاضای ساخت ثبت و ۳۱۱ قطعه مورد نیاز مجتمع ساخته و تأمین شده است.

اورادی همچنین از شناسایی بیش از صد شرکت دانش‌بنیان و همکاری فعال با ده‌ها شرکت فناور خبر داد و گفت: این همکاری‌ها در توسعه فناوری، انتقال دانش فنی و تقویت ساخت داخل نقش مهمی داشته است.

وی یکی از مهم‌ترین افتخارات این واحد را کسب رتبه نخست «جایزه ملی تجربه‌های موفق» در پانزدهمین جشنواره ملی بهره‌وری عنوان کرد و افزود: این موفقیت نشان‌دهنده توانمندی، نوآوری و تخصص متخصصان پتروشیمی تبریز در اجرای پروژه‌های ارزش‌آفرین است.

بر اساس این گزارش، واحد مهندسی ساخت پتروشیمی تبریز با اتکا به سرمایه انسانی متخصص، دانش فنی بومی و رویکرد نوآورانه، به یکی از ارکان مؤثر در توسعه فناوری، پایداری تولید، افزایش بهره‌وری و خلق ارزش اقتصادی برای مجتمع تبدیل شده است.

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