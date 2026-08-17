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صرفه‌جویی بیش از ۶۱۲ میلیارد ریالی پتروشیمی تبریز با توسعه ساخت داخل؛ ساخت ۲۷۵۶ قطعه و اجرای ۳۵۹ پروژه مهندسی معکوس

صرفه‌جویی بیش از ۶۱۲ میلیارد ریالی پتروشیمی تبریز با توسعه ساخت داخل؛ ساخت ۲۷۵۶ قطعه و اجرای ۳۵۹ پروژه مهندسی معکوس
کد خبر : 1826991
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واحد مهندسی ساخت پتروشیمی تبریز با تکیه بر توان متخصصان داخلی و همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان، در سال ۱۴۰۴ با ساخت ۲۷۵۶ قطعه و اجرای ۳۵۹ پروژه مهندسی معکوس، طراحی و بازطراحی تجهیزات، ضمن بومی‌سازی تجهیزات راهبردی و کاهش وابستگی به منابع خارجی، بیش از ۶۱۲ میلیارد ریال صرفه‌جویی اقتصادی مستقیم برای این مجتمع به همراه داشته است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی تبریز؛ مهندس سید اورادی، رئیس واحد مهندسی ساخت پتروشیمی تبریز، اظهار کرد: این واحد با تمرکز بر ساخت داخل تجهیزات راهبردی، ارتقای دانش فنی و اجرای پروژه‌های مهندسی معکوس، طراحی، بازطراحی و ساخت تجهیزات و قطعات راهبردی، ضمن کاهش وابستگی به منابع خارجی، از خروج ارز جلوگیری کرده و قابلیت اطمینان تجهیزات را افزایش داده است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۲۷۵۶ قطعه مورد نیاز واحدهای عملیاتی مجتمع ساخته و ۳۵۹ پروژه مهندسی معکوس، طراحی و بازطراحی تجهیزات و قطعات حساس اجرا شد. از پروژه‌های شاخص این واحد، طراحی و ساخت وسل دی‌کک درام (Vessel Decoke Drum) است که از پروژه‌های پیچیده ساخت داخل به شمار می‌رود.

اورادی ادامه داد: قطعات تجهیزات دوار، انواع پمپ‌ها، شیرآلات صنعتی، تجهیزات الکتریکی و قطعات مربوط به برندهای معتبر خارجی نیز بومی‌سازی شده و دانش فنی ساخت بیش از ۲۰ نوع تجهیز و پکیج صنعتی، از جمله برخی قطعات مهم اکسترودر، توربو اکسپندر، انواع پمپ‌ها، دی‌هیدراتور، تجهیزات برقی UPS، DCP و شارژ توربین‌ها، به دست آمده است.

رئیس واحد مهندسی ساخت پتروشیمی تبریز با اشاره به دستاوردهای اقتصادی این اقدامات گفت: اقلامی با ارزش خرید خارجی حدود ۷۹۶ میلیارد ریال، با هزینه‌ای حدود ۱۸۴ میلیارد ریال در داخل کشور ساخته شد و بیش از ۶۱۲ میلیارد ریال صرفه‌جویی اقتصادی مستقیم برای شرکت به همراه داشت.

وی درباره عملکرد این واحد در سال ۱۴۰۵ نیز اظهار کرد: تا پایان تیرماه، ۲۹ تقاضای ساخت ثبت و ۳۱۱ قطعه مورد نیاز مجتمع ساخته و تأمین شده است.

اورادی همچنین از شناسایی بیش از صد شرکت دانش‌بنیان و همکاری فعال با ده‌ها شرکت فناور خبر داد و گفت: این همکاری‌ها در توسعه فناوری، انتقال دانش فنی و تقویت ساخت داخل نقش مهمی داشته است.

وی یکی از مهم‌ترین افتخارات این واحد را کسب رتبه نخست «جایزه ملی تجربه‌های موفق» در پانزدهمین جشنواره ملی بهره‌وری عنوان کرد و افزود: این موفقیت نشان‌دهنده توانمندی، نوآوری و تخصص متخصصان پتروشیمی تبریز در اجرای پروژه‌های ارزش‌آفرین است.

بر اساس این گزارش، واحد مهندسی ساخت پتروشیمی تبریز با اتکا به سرمایه انسانی متخصص، دانش فنی بومی و رویکرد نوآورانه، به یکی از ارکان مؤثر در توسعه فناوری، پایداری تولید، افزایش بهره‌وری و خلق ارزش اقتصادی برای مجتمع تبدیل شده است.

 

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